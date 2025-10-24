Заява Президента України під час спільного з лідерами країн Коаліції охочих та Генсеком НАТО спілкування з журналістами

Пані та панове, дорогі друзі!

Кіре, Метте, Діку, Марку та всі, хто сьогодні тут!

Дякую вам за сьогоднішню зустріч, сьогоднішнє засідання Коаліції. Це два важливі дні для нас, дуже важливі: сьогодні відбулося засідання Коаліції охочих у Лондоні, а напередодні – зустріч лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Дякую вам, друзі, за всю підтримку й вашу готовність продовжувати допомагати.

Сьогодні всі партнери підтвердили, що й наступного року продовжать підтримку України – нашої держави, нашої стійкості, особливо фінансову підтримку, яка є надзвичайно важливою.

І сьогодні нова Прем’єр-міністерка Японії вперше долучилася до Коаліції, і всі сигнали є чіткими – дякую.

Ми всі бачимо виклики цими днями. Росіяни проводять кампанію терору проти нашої енергосистеми. Вони дійсно хочуть зробити зимовий холод знаряддям тортур і тиску на Україну – на наш народ і нашу оборону.

Мета Росії не змінилася – вони хочуть зламати нас, вони хочуть зламати Україну й роблять для цього все можливе. Ось чому наша оборона означає все, що дійсно зупиняє Росію від убивств, руйнувань і терору.

Найперше – протиповітряна оборона.

Сьогодні ми детально обговорили з нашими партнерами питання систем ППО. Важливо, щоб наші партнери зосередилися на тому, що є найпрактичнішим і найефективнішим. Ми надали всі необхідні деталі.

Друге – звісно, важливо, що всі погоджуються з тим, що фронт потребує серйозної уваги, і саме на ньому має бути зосереджений основний фокус. Дякую за всі кроки допомоги.

І третє – ми просуваємо більш змістовний підхід до дипломатії. Дипломатія має значення лише тоді, коли вона може привести до реальних рішень. А коли йдеться про Росію, то ця «страва» має багато інгредієнтів. Основні з них – це реальні форми тиску на Росію: санкції, наші далекобійні спроможності, політичний тиск, відповідальність за воєнні злочини та реальні дії щодо російських активів. Сьогодні ми всі погодились із цим.

Санкції, що б’ють по російській нафтовій інфраструктурі, російських нафтових компаніях, – це великий крок. І я дякую Президентові Трампу та всім нашим партнерам, які це впроваджують.

Ми маємо тиснути не лише на «Роснєфть» і «Лукойл», а й на всі російські нафтові компанії, такі як «Сургутнафтогаз» та інші, на тіньовий флот і його інфраструктуру, а також на російські нафтові термінали.

І ми маємо втілити все те, про що сьогодні говорили стосовно російського тіньового флоту.

Крім того, ми проводимо власну кампанію тиску за допомогою дронів і ракет, спрямовану саме проти російського нафтового сектору. Отже, далекобійні спроможності безпосередньо підсилюють дипломатію – що більше втрат зазнає Путін на власній території, то менше штурмів він зможе проводити на фронті й то швидше погодиться на змістовну дипломатію. Саме тому ми працюємо над забезпеченням крилатих ракет Tomahawk, додаткових ракет Storm Shadow та інших спроможностей. Дуже дякую, Кіре, за сьогоднішнє рішення. Дякую за твою підтримку, за те, що ти сказав, і щодо далекобійності. У Росії не повинно залишатися жодного варіанта, окрім як завершити війну й повернути мир нашій країні.

Звісно, я також хочу подякувати нашим партнерам за співпрацю з нами у виробництві зброї – за інвестиції в нашу країну, за спільні проєкти й за ті домовленості, які ми зараз реалізуємо.

І ще один пункт – програма PURL. Дякую вам за кожен внесок. Дякую тобі, Марку, за координацію цієї програми та за кожен внесок. І сьогодні ми домовилися збільшити зусилля в найближчі місяці.

Мир народжується з тиску на агресора, і саме це ми маємо продовжувати робити. Дякую.