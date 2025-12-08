Президент обговорив із Марком Рютте, Антоніу Коштою і Урсулою фон дер Ляєн роботу над рамковим документом щодо встановлення миру та його ключові пункти

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою і Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Під час зустрічі обговорили дипломатичну роботу з американською стороною заради досягнення достойного та гарантованого миру. Україна зацікавлена в тому, щоб мирний процес залишався активним і з чітким акцентом на забезпеченні суверенітету й національних інтересів.

Сторони погодилися, що в рамковому документі має бути чітко зафіксована дата набуття Україною членства у Європейському Союзі.

Також ішлося про конкретні гарантії безпеки, які мають стати основою для довгострокової стійкості України та Європи.

Крім того, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов поінформував про ситуацію на полі бою: в районі Покровська та загалом по всій лінії фронту.

Окрему увагу приділили посиленню оборонних спроможностей України, серед іншого спільному виробництву оборонних засобів та розширенню ініціативи PURL. Глава держави подякував за внески партнерів, що загалом становлять понад 4,1 млрд дол. Марк Рютте розповів про роботу в межах PURL, ключовим пріоритетом якої є зміцнення протиповітряної оборони України.