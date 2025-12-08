Президент:

Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами – звернення Президента
Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами – звернення Президента

8 грудня 2025 року - 00:04

ностанні новини

Оборонна та енергетична підтримка України: у Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джорджі Мелоні

9 грудня 2025 року - 18:07

Президент мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV

9 грудня 2025 року - 13:15

Президент обговорив із Марком Рютте, Антоніу Коштою і Урсулою фон дер Ляєн роботу над рамковим документом щодо встановлення миру та його ключові пункти

9 грудня 2025 року - 00:24

Володимир Зеленський і Кір Стармер провели спільну телефонну розмову з європейськими лідерами, керівниками Євросоюзу та НАТО

8 грудня 2025 року - 22:36

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Італії
Робочий візит Президента України до Італії

9 грудня 2025 року - 13:15

Оборонна та енергетична підтримка України: у Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джорджі Мелоні

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави поінформував про роботу української переговорної команди. Для України важливо сформувати єдиний європейський голос на підтримку справедливого миру та отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася знову.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили всі аспекти актуального дипломатичного формату. Президент відзначив, що Італія – серед активних учасників пошуку дієвих ідей та визначення кроків, і Україна розраховує на подальшу підтримку.

Лідери також говорили про оборонну підтримку України, передусім про посилення ППО, та зміцнення енергетичної стійкості на тлі постійних російських ударів по енергообʼєктах. Глава держави подякував за пакет енергетичної допомоги, який містить необхідне обладнання, що підтримає українські сімʼї в містах і громадах, які перебувають під постійними російськими обстрілами.

Крім того, Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні приділили увагу подальшій фінансовій підтримці України – потребам і можливим шляхам для спрямування російських заморожених активів на захист і відбудову нашої країни.

Робочий візит Президента України до Італії

9 грудня 2025 року - 13:15
