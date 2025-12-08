Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами – звернення Президента
Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами – звернення Президента

8 грудня 2025 року - 00:04

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV

9 грудня 2025 року - 13:15

Президент обговорив із Марком Рютте, Антоніу Коштою і Урсулою фон дер Ляєн роботу над рамковим документом щодо встановлення миру та його ключові пункти

9 грудня 2025 року - 00:24

Володимир Зеленський і Кір Стармер провели спільну телефонну розмову з європейськими лідерами, керівниками Євросоюзу та НАТО

8 грудня 2025 року - 22:36

Українські спортсмени отримали нагороди Президента України

8 грудня 2025 року - 20:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Італії
Робочий візит Президента України до Італії

9 грудня 2025 року - 13:15

Перейти до всіх галерей

Президент мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV

9 грудня 2025 року - 13:15

Президент мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV, яка відбулася в Папському палаці у Кастель-Гандольфо.

Глава держави подякував Його Святості за постійні молитви за Україну й українців і заклики до справедливого миру.

Президент поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США, яка спрямована на досягнення достойного й гарантованого миру. Володимир Зеленський закликав Його Святість продовжувати підтримку скоординованих миротворчих зусиль.

Глава держави й Понтифік обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Президент подякував Його Святості за підтримку маленьких українців і Святому Престолу – за постійну гуманітарну допомогу та готовність розширити присутність гуманітарних місій, зокрема у прифронтових регіонах.

Володимир Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну з апостольським візитом.

ф

Робочий візит Президента України до Італії

9 грудня 2025 року - 13:15
Версія для друку