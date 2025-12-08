Президент України та Прем’єр-міністр Канади обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
Лідери обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни, та дипломатичну роботу з партнерами. Глава держави подякував Канаді за готовність допомагати.
Володимир Зеленський поінформував Марка Карні про ситуацію в Україні, на фронті та в забезпеченні стійкості нашої країни.
Президент особливо подякував за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю для захисту життів українців, зокрема засоби ППО.
Лідери домовилися про подальшу координацію.