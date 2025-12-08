Президент:

Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами – звернення Президента
8 грудня 2025 року - 00:04

ностанні новини

Президент України та Прем’єр-міністр Канади обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни

9 грудня 2025 року - 19:22

Оборонна та енергетична підтримка України: у Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джорджі Мелоні

9 грудня 2025 року - 18:07

Президент мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV

9 грудня 2025 року - 13:15

Президент обговорив із Марком Рютте, Антоніу Коштою і Урсулою фон дер Ляєн роботу над рамковим документом щодо встановлення миру та його ключові пункти

9 грудня 2025 року - 00:24

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Італії
9 грудня 2025 року - 13:15

Президент України та Прем’єр-міністр Канади обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Лідери обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни, та дипломатичну роботу з партнерами. Глава держави подякував Канаді за готовність допомагати.

Володимир Зеленський поінформував Марка Карні про ситуацію в Україні, на фронті та в забезпеченні стійкості нашої країни.

Президент особливо подякував за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю для захисту життів українців, зокрема засоби ППО.

Лідери домовилися про подальшу координацію.

