Президент України та Прем’єр-міністр Канади обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Лідери обговорили розробку кроків, які необхідні для закінчення війни, та дипломатичну роботу з партнерами. Глава держави подякував Канаді за готовність допомагати.

Володимир Зеленський поінформував Марка Карні про ситуацію в Україні, на фронті та в забезпеченні стійкості нашої країни.

Президент особливо подякував за суттєвий внесок Канади в програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю для захисту життів українців, зокрема засоби ППО.

Лідери домовилися про подальшу координацію.