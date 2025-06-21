Коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно і будемо реагувати разом із партнерами – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Щойно була доповідь Служби безпеки України, голови Служби Василя Малюка. Сьогодні ж говорив із Головнокомандувачем та міністром закордонних справ України.

Учора кожен почув сигнали від російського очільника. Бравада це в нього чи божевілля – можна пояснювати як завгодно. Але коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно і будемо реагувати разом із партнерами. Сподіваюся, з усіма партнерами.

Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки, і говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом.

І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць.

Звісно, ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Звісно, Україна буде захищатись. Ми всі чітко розуміємо, що питання про незалежність України – це питання про виживання українців.

Цими роками за часів Путіна росіяни пішли далі – далі, ніж ГУЛАГ та багато іншого, що було. Вони спалюють міста, спалюють села під нуль. Залишаються руїни і жодного людського життя. Кожен у світі може це побачити – що Путін зробив абсолютно свідомо з Донбасом. Фактично Донбас знищений. І це вони там, у Москві, говорили, що начебто принесуть Донбасу захист. Вони принесли смерть, і це єдине, що вони вміють носити. Наші громади на Харківщині, в прикордонні нашої Сумщини, на Херсонщині – росіяни всюди роблять одне.

Україна вдячна всім у світі, хто допомагає нашому захисту – нашим воїнам, усім нашим людям. Ми вдячні кожному, хто застосовує дійсно сильні санкції проти Росії і блокує схеми торгівлі з Росією. Ми вдячні всім, хто намагається просувати дипломатію.

Але саме Росія відкидає мирні пропозиції. Причому всі мирні пропозиції: і американські, і, до речі, китайські, і європейські, і бразильські, і країн Африки, Індії. Хто б не казав, що війну треба зупиняти, Путін не слухає. Саме Путін каже відкрито на весь світ, яким містам він погрожує і який народ начебто не існує.

Сподіваємось, що Президент Трамп почує це. І побачить, як Путін намагається зараз продовжити існування навіть іранського режиму, щоб у такий спосіб продовжити час своєму власному божевіллю і вбивству тисяч людей.

Точно треба реагувати. Кожному у світі – визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись.

Перше: будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Знаємо кожну мішень для міжнародних санкцій. Я доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором, і особливо по тому, що зберігає звʼязки російської енергетики та ОПК зі світом. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність. Має бути забезпечена справедливість, зокрема завдяки внутрішнім рішенням.

Друге: направимо більше ресурсів в наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті.

Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити як український потенціал у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – зокрема, у форматі наради з усіма українськими послами – ми зробимо висновки щодо цієї трансформації.

Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру. Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО: вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі ми будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей.

Оборона України, захист незалежності, зміцнення нашого суверенітету – все це збереження життя людей. Дякую всім, хто з Україною! Абсолютно впевнений в українцях.

Слава Україні!