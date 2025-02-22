Команда Фундації Олени Зеленської разом із лордом Ешкрофтом відвідала Бородянку

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської та британським меценатом лордом Ешкрофтом відвідала Бородянку.

Незабаром завдяки ініціативі Фундації там стартує будівництво нового дитячого творчо-спортивного центру замість знищеного на початку повномасштабного вторгнення прямим ударом російської авіабомби. У ньому були десятки гуртків та секцій, які відвідували понад 2 тис. дітей.

Зараз увесь викладацький склад центру (52 особи) продовжує заняття з дітьми у закладах загальної середньої освіти на території громади. Функціонує понад 30 гуртків із цього центру, які відвідують 1250 вихованців.

«Лорд Ешкрофт став одним із партнерів, і ми вдячні йому за неймовірну підтримку та розуміння важливості реалізації таких проєктів. Це не просто відбудова – це інвестиція в майбутнє наших дітей», – сказала Олена Зеленська.

Технічне завдання для нового центру команда Фундації розробляла спільно з його викладачами. Новий заклад буде безпечним і безбар’єрним, із різноманітними гуртками та секціями, де діти займатимуться різними видами спорту: футболом, волейболом, баскетболом, а також хореографією, авіамоделюванням, робототехнікою тощо.

«Я надзвичайно вдячний першій леді України за те, що в особливо важкі для країни часи вона запросила мене до Бородянки. Вона ознайомила мене з розвитком дитячого творчо-спортивного центру та пояснила, що цей проєкт принесе цьому селищу, яке так жорстоко бомбардували російські загарбники три роки тому», – зазначив лорд Майкл Ешкрофт.

Співпраця Фундації Олени Зеленської з меценатом лордом Ешкрофтом розпочалася рік тому в Лондоні. Він підтримує проєкти, спрямовані на допомогу українським дітям в умовах війни.

«Це вже друга ініціатива Фундації, яку підтримав лорд Ешкрофт. Так, за його фінансового сприяння ми вже модернізували бактеріологічну лабораторію в Центрі дитячої медицини у Львові. У ній сьогодні якісно проводять діагностику дітям зі всієї України, зокрема й тим, хто має важкі захворювання», – додала директорка Фундації Ніна Горбачова.

До відбудови дитячого творчо-спортивного центру в Бородянці Фундація залучила трьох іноземних партнерів. Крім лорда Ешкрофта (Lord Ashcroft KCMG PC), донорами проєкту також стали Temerty Foundation та Larry H. & Gail Miller Family Foundation.

Старт будівництва запланований на березень цього року.