Команда Мінцифри презентувала Президенту нові проєкти у сфері цифрових послуг, зокрема перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою «Дії» та взяв участь у презентації ШІ-асистента «Дія.АІ», який надаватиме державні послуги на порталі «Дія».

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і його команда презентували Главі держави розробку «Дія.АІ» та ще п’ять новинок застосунку, які запрацюють на його основі.

«”Дія.AI” – це перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги прямо в чаті. Асистент цілодобово допомагатиме громадянам знаходити потрібні послуги, перевірятиме дані в реєстрах та радитиме, як оформити документи. Вже відсьогодні стане доступним перший сервіс – отримання довідки про доходи. Поступово запрацюють інші послуги, а також скоро запустимо ШІ-асистента в застосунку “Дія”», – розповів Михайло Федоров.

Також у застосунку незабаром з’являться нові соціальні та ветеранські послуги, «Дія.Підпис» для юридичних осіб, дев’ять нових категорій у межах Міжнародного реєстру збитків, послуга укладення декларації з лікарем, додаткові сервіси для водіїв і платників податків. Крім того, команда «Дії» планує запустити сервіс прямих звернень до органів місцевого самоврядування.

Окрему увагу команда Мінцифри приділила реформуванню системи правосуддя та представила проєкт «Електронний суд». Зокрема, українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через «Дію» та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн.

Цього року ще більше шкіл приєднається до освітньої екосистеми «Мрія» і загалом їхня кількість становитиме понад дві тисячі. «Мрія» – це вебпортал і застосунок для вчителів, адміністрацій шкіл, дітей та їхніх батьків.

Також Україна розпочинає впровадження 5G. Перші тестування у Львові, Харкові та Бородянці дадуть змогу перевірити технологію в реальних умовах, а згодом масштабувати новий рівень покриття на всю країну.

Крім того, український кластер оборонних технологій Brave1 перезапускає свою грантову програму. Українські виробники оборонних технологій зможуть взяти участь у нових грантових конкурсах, зокрема для розвитку виробництва вибухівки та ракет.

Володимир Зеленський відзначив роботу команди Міністерства цифрової трансформації та наголосив, що сприятиме розвитку важливих для нашої держави та людей ініціатив. За словами Президента, систему електронних послуг потрібно масштабувати й далі та водночас працювати над покращенням ефективності тих проєктів, які вже існують.