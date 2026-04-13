Команди України та Італії пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Джорджею Мелоні

У Римі Президент України Володимир Зеленський обговорив із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні посилення співпраці в безпековій сфері, подальшу підтримку України та зусилля для досягнення миру.

Глава держави подякував Джорджі Мелоні за незмінну підтримку України, повагу до нашої держави, її незалежності, територіальної цілісності й до наших людей. Він відзначив політичну, безпекову, економічну та гуманітарну допомогу з боку Італії, зокрема підтримку української енергетики під час цієї зими.

«Ми разом з Італією, разом із партнерами працюємо, щоб гарантувати безпеку – в усіх сенсах цього слова – і щоб відносини між нами завжди були дружні та змістовні», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на фронті та російські повітряні атаки. Росія навіть на Великдень продовжила штурми на фронті. Глава держави акцентував, що один із основних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони. Лідери обговорили потреби України й можливості працювати разом для виробництва ППО.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні говорили й про важливість продовження санкційного тиску на Росію.

«Італія продовжує просувати в Групі семи та Європейському Союзі економічний тиск на РФ. Двадцятий санкційний пакет, який Європа зараз готується ухвалити, є надзвичайно важливим кроком, щоб зменшити силу російської воєнної машини», – зазначила Голова Ради міністрів.

Окрема увага – необхідності розблокування європейського пакета підтримки для України на 90 млрд євро. Президент відзначив підтримку з боку Італії в цьому питанні.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні приділили увагу й ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій.

«Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше, і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни – це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя», – наголосив Президент.

Сторони обговорили спеціальний формат угоди щодо безпеки, який розробила Україна, – Drone Deal.

«Нашу військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними тощо – ми пропонуємо об’єднати все це зі спроможностями партнерів. Важливо, що є інтерес Італії до такого формату співпраці, і ми домовилися з Джорджею, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами», – зазначив Глава держави.

Джорджа Мелоні наголосила, що під час зустрічі багато уваги приділили саме зміцненню співпраці у сфері безпеки та оборони.

«Італія зацікавлена впроваджувати спільне виробництво, особливо у сфері дронів. Ми знаємо, що Україна за ці роки стала справді передовою в цьому напрямі», – сказала вона.

Лідери обговорили перебіг мирних переговорів та наступні кроки, необхідні для досягнення миру. За словами Голови Ради міністрів Італії, її країна продовжить надавати всю необхідну підтримку.