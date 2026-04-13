Посилення української ППО та домовленості про Drone Deals: результати візитів Президента до Німеччини та Норвегії

Під час візитів Президента України Володимира Зеленського до Німеччини та Норвегії були підписані двосторонні документи, які посилюють українську протиповітряну оборону, сприяють залученню інвестицій та відкривають роботу над Drone Deals.

У Берліні Президент України й Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися про посилення української ППО, оборонну співпрацю, нові внески в українське виробництво дронів та програму PURL, підтримку енергетики та відбудови.

Україна запропонувала Німеччині Drone Deal, і команди вже починають конкретну роботу в цьому напрямі.

На різних рівнях у Берліні відбулося підписання 10 документів. Це:

Декларація про стратегічне партнерство між Україною та Німеччиною.

Угода щодо співпраці у сфері обміну даними на полі бою.

Спільна декларація про наміри щодо підтримки промислового відновлення та стійкості.

Імплементаційна домовленість між Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством оборони України на виконання Домовленості щодо оборонно-промислового співробітництва між Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством оборони України від 15 жовтня 2025 року щодо спільного виробництва безпілотних систем Anubis та Seth-X-G.

Контракт на постачання ракет GEM-T між Міністерством оборони України та компанією Raytheon. Вартість контракту – 3,2 млрд євро.

Контракт між Міністерством оборони України та компанією Diehl Defence GmbH & Co. KG стосовно постачання пускових установок IRIS-T SLM та IRIS-T SLS для потреб Збройних Сил України. Вартість контракту – 182 млн євро.

Меморандум про співробітництво між Міністерством розвитку громад та територій України й Міністерством житлово-комунального господарства, міського розвитку та будівництва Німеччини.

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою геології та надр України й Федеральним інститутом геологічних наук та природних ресурсів Німеччини (BGR) щодо спільних зусиль у сферах геологічної розвідки критичних мінералів, геонаукових досліджень та надання експертних висновків уряду та промисловим акторам.

Спільне комюніке Українсько-німецького співробітництва у сфері мінеральних ресурсів.

Спільна декларація про наміри щодо розширення інституційного партнерства у сфері соціальної політики з огляду на поточну збройну агресію Російської Федерації проти України, потреби України, пов'язані з війною, та довгострокові вимоги ЄС між Федеральним міністерством праці та соціальних справ Німеччини та Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Українські та німецькі компанії підписали шість документів:

TAF Industries і Thyra – Меморандум про взаєморозуміння щодо створення українсько-німецького спільного підприємства для виробництва перехоплювачів БпЛА.

WIY та Quantum Systems – Меморандум про співпрацю щодо створення спільного підприємства для виробництва протишахедних перехоплювачів WIY STRILA.

Ukraviasystem і POINToX – Меморандум про співпрацю щодо спільного виробництва ракетно-авіаційних систем.

Німецька компанія Helsing та українська Culver Aerospace домовилися про спільне виробництво дронів.

Укладено дві угоди про технологічну співпрацю між Diehl та українськими FirePoint і «Луч».

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.

В Осло Президент України і Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки. Цей документ є першим кроком до Drone Deal. У декларації визначені ключові напрями співробітництва, зокрема посилення оборонних спроможностей України.

Є домовленість із Норвегією про зміцнення української ППО та додатковий внесок у програму PURL.