За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Головне за цей день. Річниця «Павутини». Наша операція, яка багато змінила. Україна довела, що українські далекобійні санкції мають значення, і відтоді наша здатність повертати війну в Росію лише зростає. І це справедливо – у відповідь на все, що Росія робить. Саме в цей день рік тому «Павутина» пішла на реалізацію – це був уже фінальний етап після тривалої і ретельної підготовки. Сорок один російський літак був уражений – їхня стратегічна авіація. Якраз такі літаки, які вони використовують для ударів по Україні. Відзначив державними нагородами сьогодні тих людей, які безпосередньо старалися, щоб «Павутина» відбулась. Жодних деталей про цих людей сказати публічно я не можу, і це ще має бути непублічним довго. Особлива операція, особливий режим таємності. Але від усіх українців я подякував. Від «Павутини» була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави. Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні та сході нашої країни. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде. Це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією. План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину, розглядають заборону на експорт дизеля. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40 % первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу.

Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського – Служби зовнішньої розвідки України – щодо економічного стану ворога. Росія в’їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю свою війну росіяни мають закінчити, всі формати реальних перемовин, усі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдиний, від кого потрібне рішення, – це російський керівник. Який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Ми будемо реальність робити ще більш очевидною. Я дякую партнерам за їхні кроки в санкціях і в тиску. Є нове затримання російського танкера – дякую Франції. Важливо, щоб Європа зробила сильний крок і модернізувала своє законодавство таким чином, щоб можна було такі танкери і зупиняти, і конфісковувати. Нафта, яку Росія так хоче використовувати, щоб фінансувати війну, повинна фінансувати захист від агресії. Це реально зробити. Ми маємо інформацію також, що Росія шукає, як пройти через економічну блокаду, – через японські компанії, через деякі європейські компанії, і також, на жаль, американські. Центральна Азія теж доволі багато уваги займає в російських розрахунках. Знаємо, як цьому протидіяти.

Я провів сьогодні Ставку. Була доповідь по фронтових діях – дякую кожній бригаді за справді сильний захист позицій. Куп’янський напрямок, Донеччина, Запоріжжя, інші південні наші напрямки. Зараз Міністерство оборони України, Генеральний штаб, команда Офісу Президента – всі мають подивитися, як додатково посилити програми, які вже діють на посилення бригад. Пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення БЗВП в бригадах – кожен із цих елементів спрацював добре, і треба подивитися ресурс, щоб це все посилити. Ми детально обговорили ситуацію з ППО – системи, ракети для ППО, які є, домовленості з партнерами, по яких ми очікуємо виконання. Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони та українські дипломати мають бути максимально активними. Потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти.

Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути – вони його підготували. Наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням.

Ще одне. Є рух, щоб були обміни. Ми стараємося, щоб найближчим часом відбувся ще один етап. Також домовилися з нашими партнерами у Європі про додаткову комунікацію – будуть зустрічі, будуть результати. Я дякую всім, хто б’ється, хто працює заради України! І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов’язково користуйтесь укриттями.

Слава Україні!