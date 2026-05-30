Президент провів Ставку, під час якої проаналізували стан виконання рішень, про які говорили військові на передовій

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому детально проаналізували стан виконання рішень, про які говорили українські воїни на передовій: пряме фінансування для бойових бригад на закупівлю необхідного, більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад і розширення можливостей бригад проводити БЗВП.

«У другій половині минулого року були впроваджені рішення, які зрештою призвели до значного посилення наших фронтових позицій», – зазначив Глава держави.

Зокрема, пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. Уже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення. Вдвічі збільшилась кількість військових частин, які мають право проводити БЗВП.

Володимир Зеленський доручив за кожним із цих пунктів опрацювати можливі додаткові кроки для підтримки бригад.

Обговорили також питання щодо постачання далекобійних снарядів 155-го калібру, що є частим запитом від військових. Президент доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки артилерійських спроможностей, які мають суттєве значення для досягнення бойових результатів. Крім того, Міністерство оборони України працює над постачанням пікапів у війська, відповідні рішення вже реалізуються.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Главі держави про ситуацію на ключових напрямках фронту.

«Українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат. Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки. Багато уваги приділили сьогодні й ППО. Це, абсолютно зрозуміло, ключовий пріоритет для захисту наших міст і громад. Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент доручив Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики.