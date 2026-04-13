Заява Президента України за підсумками зустрічі з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні

Дорога Джорджо!

Шановні журналісти!

Дорога Італіє!

Дякую за цей візит, за вашу незмінну підтримку для всіх нас, для України, для українців. Особливо хочу подякувати за вашу повагу до нашої держави, до нашої незалежності, до нашої територіальної цілісності й до наших людей передусім. І повага так само важлива, як і безпека. На мою думку, коли людей і держави поважають і коли безпека гарантована, можуть бути справді достойні відносини й нормальне життя. Саме так і працюємо ми, працюємо разом з Італією, і я тобі вдячний за такі відносини, Джорджо, і за те, що ми побудували такий діалог між нами й між нашими народами, безумовно. Ми разом з Італією, разом із партнерами працюємо, щоб гарантувати безпеку – в усіх сенсах цього слова – і щоб відносини між нами завжди були дружні та змістовні.

Італія в перші ж дні російського вторгнення в Україну зробила чіткий ціннісний вибір на користь життя, на користь нашого захисту. Я вдячний за всю допомогу від Італії для України та українців: політичну, безпекову, економічну та гуманітарну. Не забуваємо про цю зиму – вона була дуже складною. І дякую тобі дуже за енергетичну підтримку. Ми дякуємо за твоє лідерство, яке допомагає нам і загалом Європі пройти через цей кризовий час, і за твої особисті зусилля, щоб захистити Європу та європейські інтереси.

Я сьогодні поінформував Джорджу про ситуацію на полі бою в Україні. Росія навіть на Великдень продовжила, на жаль, штурми на фронті. Тривають і російські повітряні удари: постійно сотні «шахедів», майже щоденно, також є ракети. Прямо зараз у небі України знову «шахеди», знову масована атака. Тому завдання щодо додаткового ППО для нас – це ключовий пріоритет. Ми обговорили нашу потребу й можливість працювати разом для виробництва ППО. Важливо продовжувати й необхідний тиск на Росію через цю війну: санкції проти Росії, недопущення нормалізації такої Росії та достатня підтримка для України – це справді має значення для миру. І сьогодні ми говорили, зокрема, і про необхідність розблокувати європейський пакет підтримки для України у 90 мільярдів євро. Це рішення потрібне, дякуємо Італії за підтримку.

Ми говорили й про ситуацію на Близькому Сході та в Затоці через війну в Ірані. Ми обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій. Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше, і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни – це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя. Немає жодної країни, яка б не відчувала наслідки війни в Ірані: у всіх зростає вартість життя – усі це відчувають – і збільшуються енергетичні ризики. Це погіршує соціальні умови й підготовку до наступної зими. Україна вже робить внесок у стабілізацію ситуації в тому регіоні: ми працюємо з відповідними країнами, командами, з лідерами для захисту від ударів «шахедів» та для розвитку їхньої оборони. Аналогічні кроки Україна пропонує і Європі – нам усім потрібна сучасна й справді дієва система оборони, яка здатна захистити від будь-яких загроз. Війна змінилася, і тепер без справді сильного захисту від усіх типів дронів ніхто не може почувати себе в безпеці. Україна розробила спеціальний формат угоди щодо безпеки, який ми називаємо форматом Drone Deal. Нашу військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними тощо – ми пропонуємо об’єднати все це зі спроможностями партнерів. Ми будемо тільки посилювати один одного. Важливо, що є інтерес Італії до такого формату співпраці, і ми домовилися з Джорджею, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами. Ми працюємо, щоб збільшити взаємодію між нашими оборонними секторами, між нашими оборонними компаніями. Це точно додасть сили, технологій і робочих місць обом країнам.

Звісно, обговорили дипломатію – комунікацію з американською стороною. Це зараз для всіх непросто. А також комунікацію на європейському рівні та з іншими партнерами у світі. Будуть наші нові спільні результати. Дуже дякую за цей діалог, за цей візит. Grazie, Italia!

Слава Україні!