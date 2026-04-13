У Римі відбулася зустріч президентів України та Італії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Італії Серджо Маттареллою.

Глава держави подякував Президенту Італії за незмінну принципову позицію щодо підтримки України та українців.

Серджо Маттарелла запевнив, що позиція його країни незмінна й підтримка України триватиме.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за допомогу українському енергетичному сектору протягом цієї складної зими. Президенти обговорили подальшу допомогу, необхідну для енергетичної стійкості України.

Лідери говорили й про безпекову ситуацію в Україні та світі загалом, зокрема на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Володимир Зеленський зазначив, що припинення вогню в регіоні є важливим сигналом деескалації та відкриває можливості для дипломатичних рішень. Україна давно наголошує: такий самий підхід має бути застосований і для закінчення російської агресії.

Президент розповів про домовленості України та країн регіону щодо безпекової співпраці та наголосив, що важливо розбудовувати спільну систему захисту й у Європі. Володимир Зеленський поінформував про домовленість із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні опрацювати деталі Drone Deal між двома країнами.

Окрема увага – можливостям посилити роботу української ППО. Президент розповів про потреби в додаткових системах і ракетах до них.

«Фактично кожного дня Росія завдає ударів ракетами й дронами. Росіяни бʼють по наших містах і громадах, енергетиці, житлових будинках. У цих умовах протиповітряна оборона є нашим абсолютним пріоритетом», – наголосив Володимир Зеленський.

Говорили також про розблокування рішення щодо фінансового пакета для України на 90 млрд євро, 20-го пакета санкцій проти Росії та переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу.