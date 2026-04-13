Президент України й міністр оборони Італії обговорили співпрацю в оборонній сфері та можливі формати такого партнерства

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, щоб обговорити можливості співпраці в оборонній сфері.

Глава держави подякував Італії за політичну, військову та дипломатичну підтримку від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Гвідо Крозетто запевнив, що ця допомога триватиме.

Президент зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі з Головою Ради міністрів Італії обговорили Drone Deal. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова працювати, щоб був належний захист усюди. Наша країна вже співпрацює задля цього з країнами Близького Сходу та регіону Затоки, і треба будувати таку саму систему захисту й у Європі.

Глава держави акцентував, що Росія продовжує терор проти України та наших людей, і важливо посилювати українську ППО додатковими системами й ракетами до них.

Під час зустрічі також говорили про різні формати співпраці: і двосторонні, і багатосторонні з партнерами у Європі. Зокрема, Україна готова до співробітництва в межах програми SAFE.

Володимир Зеленський і Гвідо Крозетто мають однакову позицію: є значний потенціал для оборонної співпраці, і треба його реалізувати. Майбутнє партнерство охопить багато різних напрямів, серед них – розбудова спроможностей, обмін досвідом та промислова співпраця в різних секторах: ППО, безпілотні системи, боєприпаси та морська сфера. Президент подякував за запевнення, що є відповідна готовність з боку Італії.

Сторони домовилися про подальшу роботу над підготовкою Drone Deal та визначенням усіх напрямів співпраці.