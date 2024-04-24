Конфісковані російські активи треба спрямувати на відновлення та захист енергетики – Ірина Мудра

У Посольстві Нідерландів в Україні обговорили можливість притягнути державу-агресорку РФ до відповідальності за обстріли об’єктів енергетики. Участь у заході взяли: заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, Генеральний прокурор Андрій Костін та іноземні дипломати.

Ірина Мудра зазначила, що важливо створити спеціальний трибунал за злочин агресії, міжнародний компенсаційний механізм та конфіскувати російські активи, щоб наповнити ними компенсаційний механізм. За її словами, наприкінці минулого року загальні потреби України у відбудові оцінювали майже в 486 млрд дол. США.

«Усі пошкодження енергетичної інфраструктури будуть зафіксовані, буде подано претензії та визначено компенсацію. Але вона буде виплачена, якщо ви зробите правильний вибір і конфіскуєте заморожені активи для фінансування механізму компенсації. Хочу подякувати США за ухвалення прогресивного закону. Близько 300 мільярдів доларів російських державних активів заморожені по всьому світу. Закликаю всіх приєднатися до цієї ініціативи», – сказала вона й додала, що необхідно посилити санкції проти Росії.

Під час зустрічі також обговорили зміцнення співпраці з міжнародними партнерами щодо фіксації та документування воєнних злочинів Росії, посилення боротьби з обходом санкцій.