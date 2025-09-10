Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України узгодив прискорення реалізації стратегії забезпечення права українських дітей на зростання в сімейному оточенні

За участю команди Офісу Президента й представників уряду в Києві відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

У ньому, зокрема, взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник і виконавчий секретар президії Конгресу Віктор Микита, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр юстиції Герман Галущенко, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова, голова делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи Лілія Пашинна та 22 начальники обласних військових адміністрацій.

Головна тема – робота над повною відмовою від системи виховання дітей в інтернатах. У форматі відеоконференції учасники обговорили конкретні кроки та терміни реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Андрій Єрмак доручив зробити цю стратегію одним із пріоритетів на регіональному та місцевому рівнях у наступному році.

«На жаль, сьогодні ми повинні констатувати: ця проблема залишається. Це питання має стати одним із пріоритетних для кожного регіону. Ми готові до будь-яких рішень і на рівні уряду, і на рівні Президента, і на рівні парламенту, які б сьогодні забезпечили вам можливість справді створити в кожному регіоні найкращі умови», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що одне з найважливіших питань для держави зараз – це пошук і верифікація інформації щодо українських дітей, яких викрала Росія. Для цього Міністерство юстиції розробило спеціальний реєстр, який уже запущено в роботу. Кожна з областей зобов’язалася брати активну участь у його наповненні актуальною інформацією в розрізі регіонів.

«Мова про більш ніж півтора мільйона дітей, що перебувають під контролем Росії. Нам важливо розуміти про кожну з них, що відбувається, де ця дитина, у якому стані», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності наголосив на ролі фахівців із соціальної роботи, які мають працювати з дітьми та їхніми родинами, а також працівників служб у справах дітей, які повинні вчасно захистити дитину. За його словами, громадам необхідно відпрацювати чіткий алгоритм дій у разі, якщо дитина залишається без батьківського піклування.

«Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні – це визначений державою, Президентом та урядом пріоритет. Наше спільне завдання – перевести цей пріоритет у конкретні дії на рівні кожної області та кожної громади. Важливе завдання – щоб дитина росла в сім’ї, а не в інституції», – зазначив Денис Улютін.

Окремо керівник Офісу Президента подякував членам Конгресу та громадам за активну участь у втіленні Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні та закликав до активнішої роботи, зокрема щодо залучення фінансування з боку партнерів.

Також під час засідання йшлося про законодавчу підтримку державної регіональної політики та урядові проєкти й програми, що реалізовуватимуться у регіонах і громадах цьогоріч.

«Ми чуємо чіткий пріоритет, що дитина в сім’ї – серед найголовнішого для держави. Я дуже дякую, що на політичному рівні надається імпульс реформі. Це дуже підсилить нашу роботу. Будемо рухатися далі», – підсумувала Ірина Тулякова.