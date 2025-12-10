Коаліція охочих обговорила дипломатичну роботу з американською стороною, спрямовану на досягнення достойного миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Коаліції охочих, яке відбулося у форматі відеозв’язку. На засіданні співголовували Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент Франції Емманюель Макрон.

Глава держави поінформував партнерів про контакти з командою Сполучених Штатів Америки щодо роботи над гарантіями безпеки для України.

«Ми працюємо над рамковим документом. Він має бути достатньо сильним, щоб реально діяти. Ми вважаємо, що цей документ має бути схвалений Конгресом США – це означатиме справжні, надійні – юридично зобов’язувальні – гарантії безпеки для нашої країни. І вони мають бути справді реалізовані», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що дієва модель гарантій безпеки неможлива без Європи та всіх інших держав, що входять до Коаліції охочих: від Канади до Японії, Австралії та Нової Зеландії. Глава держави подякував усім партнерам за підтримку України.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна обговорювала з американською стороною економічну угоду, яка передбачає участь США у відновленні, повоєнному розвитку та спільні інвестиційні проєкти.

«Також учора ми передали американській команді оновлену версію рамкового документа, над яким ми працювали. Він містить 20 ключових пунктів. Це може стати основою для всього. Я очікую зворотного зв’язку від Америки», – наголосив Президент.

Глава держави окремо відзначив важливість розширення програми PURL. Володимир Зеленський подякував усім країнам, які надають оборонну допомогу, зміцнюють протиповітряну оборону та підтримують захист України під час обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії.

Президент закликав партнерів прискорити розв’язання питання щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Глава держави також зауважив, що Україна готова до проведення виборів, але для цього необхідно забезпечити припинення вогню.

«І саме Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього», – наголосив Володимир Зеленський.

У засіданні також узяли участь: Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Фінляндії Александр Стубб, Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер, Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, міністр закордонних справ Ісландії Катрін Гуннарсдоттір, міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд, міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Йоганн Вадефуль, віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранжел, міністр оборони Словенії Борут Сайовіч, міністр оборони Хорватії Іван Анушич, радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Данії Андерс Танг Фріборг, головний радник Кабінету міністрів Японії з питань національної безпеки Кеічі Ічікава, високий комісар Нової Зеландії у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Хеміш Купер.