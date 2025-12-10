На Харківщині Олена Зеленська взяла участь у відкритті фабрики-кухні

На Харківщині перша леді України Олена Зеленська взяла участь у запуску фабрики-кухні, яку відкрили в межах реформи шкільного харчування.

«Коли у 2023 році ми відкривали першу в Україні фабрику-кухню в Бучі, уже тоді думали про наступну. Ми хотіли, щоб вона з’явилася в регіоні, який особливо постраждав від російської агресії та потребує нового дихання – нових робочих місць, економічного пожвавлення, кращих умов для дітей та їхніх батьків. І сьогодні цей момент настав», – сказала Олена Зеленська.

Дружина Президента відвідала заклад разом із меценатом Говардом Баффетом та подякувала йому за допомогу. Саме за підтримки The Howard G. Buffett Foundation з’явилися обидві фабрики-кухні. Зокрема, вона зможе забезпечувати обідами 14,5 тис. дітей із навчальних закладів Харківщини.

«Якісне та гарантоване харчування у навчальних закладах означає спокій батьків хоча б за цей аспект життя дітей. А ще це додаткова мотивація для людей обирати саме ці громади для проживання, що приносить більше життя та розвитку», – зазначила перша леді.

За словами Олени Зеленської, особлива увага приділена також безпеці школярів. Загалом у регіоні будують 43 підземні школи, п’ять із яких – The Howard G. Buffett Foundation. Це дасть змогу перевести на офлайн- або змішане навчання ще понад 40 тис. дітей.

Крім того, перша леді відвідала один із ліцеїв Харківщини та ознайомилася з упровадженням пріоритетного проєкту Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та Міністерства освіти і науки України «Реформування психологічної служби в системі загальної середньої освіти: експериментальна модель надання послуг у сфері психічного здоров’я».

Він уже працює в 11 закладах Харківщини та 15 – Київщини, де втілюють експериментальну модель функціонування психологічної служби. Спеціальне навчання пройшли майже пів тисячі вчителів.