Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо – звернення Президента

10 грудня 2025 року - 21:03

ностанні новини

Українська команда на чолі з Президентом провела розмову з американською стороною щодо документа про гарантії безпеки

11 грудня 2025 року - 19:27

Президент прийняв Вифлеємський вогонь миру від представників скаутських організацій України

11 грудня 2025 року - 16:21

Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо – звернення Президента

10 грудня 2025 року - 20:52

Президент провів розмову з американською стороною, присвячену роботі над документом щодо відбудови та економічного відновлення України

10 грудня 2025 року - 20:32

Представники скаутських організацій передали Президенту Вифлеємський вогонь

11 грудня 2025 року - 16:21

11 грудня 2025 року - 19:27

Президент України Володимир Зеленський разом із командою провів розмову в режимі відеозв’язку з американською стороною щодо одного з трьох документів для досягнення миру – про гарантії безпеки для нашої країни.

Американську сторону представляли державний секретар Марко Рубіо, міністр війни США Піт Гегсет, представники команди Президента Сполучених Штатів Стівен Віткофф і Джаред Кушнер, генерали Джек Кін та Алексус Гринкевич і старший радник Білого дому Джош Груенбаум. У розмові також узяв участь Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Президент зазначив, що Україна дуже цінує активну роботу американської сторони на різних рівнях як для закінчення війни, так і для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів США і налаштованість на результат.

«Гарантії безпеки – одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків. Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі пам’ятають це. Як і те, коли Росія не раз порушувала всі інші свої зобов’язання», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що в документі щодо гарантій безпеки мають бути конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо РФ вирішить знову вдатися до агресії проти України.

Сторони домовилися, що українська та американська команди активно працюватимуть заради того, щоб найближчим часом було конкретне розуміння щодо гарантій безпеки.

