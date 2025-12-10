Президент:

Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо – звернення Президента
Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо – звернення Президента

10 грудня 2025 року - 21:03

10 грудня 2025 року - 21:03

Президент прийняв Вифлеємський вогонь миру від представників скаутських організацій України

11 грудня 2025 року - 16:21

Президент прийняв Вифлеємський вогонь миру від представників скаутських організацій України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій, які передали йому Вифлеємський вогонь миру від імені всієї скаутської спільноти. 

«Дякую вам за це тепло. Тепло і світло, яке так потрібне нашим людям. І ми з вами розуміємо: в усіх сенсах цього слова – світло дуже сьогодні потрібне. Дякую за те, що ви зігріваєте нас усіх, починаючи від наших героїчних військових і до кожної людини, кожної сім'ї. Хочемо перемоги й миру, і я вам цього бажаю – всьому скаутському руху», – сказав Глава держави.

Діти розповіли про те, як допомагають людям, що були змушені залишити свій дім, збирають кошти на підтримку воїнів і популяризують українську культуру у світі.

Вифлеємський вогонь миру вони згодом передадуть українським захисникам і захисницям. Також відвідають з ним лікарні, зокрема НДСЛ «Охматдит», школи, церкви та рятувальників.

У зустрічі взяли участь представники всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України», молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України» та громадської організації «Асоціація гайдів України».

Представники скаутських організацій передали Президенту Вифлеємський вогонь

11 грудня 2025 року - 16:21

11 грудня 2025 року - 16:21
