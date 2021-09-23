Конгрес місцевих та регіональних влад за участю Володимира Зеленського розглянув питання щодо управління відходами та забезпечення населення питною водою

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави, під час якого було розглянуто питання реформування системи управління відходами та забезпечення населення питною водою.

Президент зауважив, що питання управління відходами – надзвичайно важливе, адже в Україні сортують лише 4% твердих побутових відходів при переповнених полігонах та нелегальних сміттєвих звалищах.

«Я хотів би сьогодні разом з вами поговорити, почути про стан реалізації реформи у цій сфері», – сказав Володимир Зеленський.

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак нагадав, що понад рік точиться дискусія навколо законопроекту про управління відходами, і вже давно назріла необхідність уніфікації правил з країнами Європейського Союзу.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко зазначила, що минулого року в Україні утворилося 462 млн тонн відходів, а твердих побутових відходів щороку накопичується 10 млн тонн. За її словами, в Україні – 33 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ.

Юлія Свириденко також розповіла, що законопроект про управління відходами має запровадити правила та дати старт розробці секторальних документів, зокрема про батареї та акумулятори, про відходи видобувної промисловості тощо.

«Цей законопроект впроваджує новий термін «ієрархія управління відходами». Важко звучить, але по суті це – дороговказ для кожного українця, що треба робити з відходами. Насамперед запобігати їхньому утворенню, забезпечувати їхню переробку й лише у виняткових випадках допускати захоронення. Друге – встановлення принципу, що забруднювач платить. Витрати на поводження з відходами має нести їхній первісний утворювач. Цим законопроектом встановлюється розширена відповідальність виробника, коли він буде забезпечувати повну утилізацію упаковки, яку випускає на ринок разом із товаром», – розповіла заступник керівника Офісу Президента.

За її словами, проект закону про управління відходами спрямований на створення умов для побудови сучасної сміттєпереробної інфраструктури. Нині ведуться перемовини зі Скандинавськими країнами, які є передовими в побудові сучасних сміттєпереробних заводів. Водночас інвестори повинні отримати ринкові тарифи й прозору співпрацю з місцевою владою.

Андрій Єрмак зі свого боку зауважив, що термін окупності будівництва сміттєпереробних заводів перевищує 10 років, тож має бути гарантія для інвестора щодо постачання сміття саме на цей завод, а не на полігони чиїхось «друзів чи партнерів».

Юлія Свириденко нагадала, що на засіданні РНБО було вирішено, що всі місцеві громади до кінця року мають створити регіональні плани управління відходами.

Крім того, учасники засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави розглянули стан забезпечення населення питною водою.

«Тут є два запитання. Як реалізується відповідна державна програма? Чому деякі регіони не мають власної питної води, чому в деякі регіони завозять питну воду з інших областей?» – зауважив Президент України.

Керівник Офісу Глави держави висловився за необхідність ухвалення загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2022-2026 роки, оскільки здоров’я українців є пріоритетом для Президента Володимира Зеленського та його команди.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що наразі лише 69% населення України має доступ до систем централізованого питного водопостачання та 48% – до централізованого водовідведення. Він повідомив, що його міністерство розробило та подало до Верховної Ради проект закону про програму із забезпечення населення якісною питною водою. У межах цієї програми запланована реалізація понад 1700 інфраструктурних проектів у регіонах України, зокрема будівництво нових та реконструкція наявних об’єктів водопостачання та водовідведення.

За словами Олексія Чернишова, орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів програми – 28,5 млрд грн, з яких 16,9 млрд грн – кошти державного бюджету.

Президент Володимир Зеленський окремо нагадав про місто Маріуполь, яке через тимчасову окупацію частини території Донецької області має проблеми з питною водою.

«Вистачає проблем з питною водою по всій нашій державі. Тому я думаю, що ми одноразово повинні підготувати ці зміни до бюджету і швидко їх реалізувати», – сказав Глава держави.

Учасники засідання Конгресу місцевих та регіональних влад підтримали пропозицію розглянути можливість включення до переліку об’єктів програми «Велике будівництво» на 2022 рік створення нових очисних споруд для Одеського регіону. Профільний комітет Верховної Ради має розглянути доопрацьований проект закону про програму «Питна вода України» та невідкладно передати його на затвердження.

На завершення учасники засідання розглянули питання щодо формування системи навчання та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування.

Володимир Зеленський зазначив, що від рівня знань та навиків управлінців на місцях безпосередньо залежить рівень розвитку громад і добробуту місцевих мешканців.

Глава держави також зауважив, що у 2022 році місцеві бюджети додатково отримають 4% при розподілі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), і громади матимуть додатковий ресурс – понад 11 млрд грн.

«Це і є вітрина того, що в нас в Україні відбувається децентралізація», – наголосив Президент.

Конгрес звернувся до Національного агентства з питань державної служби з пропозицією сприяти залученню Київського національного університету імені Тараса Шевченка до організації та проведення навчання представників органів місцевої влади. Голови обласних державних адміністрацій та обласних рад, а також міські голови мають забезпечити навчання своїх співробітників у межах програми Національного агентства з питань державної служби.

Зі свого боку Андрій Єрмак закликав місцевих лідерів активніше брати участь у реформуванні України. Він нагадав, що Конгрес місцевих та регіональних влад при Главі держави є майданчиком для діалогу центральної влади з представниками місцевого самоврядування, і закликав лідерів громад та регіонів бути активнішими та пропонувати важливі теми для обговорення.

Крім того, Керівник Офісу Президента закликав членів Конгресу попрацювати над пропозиціями щодо міжнародного співробітництва українських міст та регіонів. Для цього в межах роботи Конгресу організовуватимуть ознайомчі поїздки місцевих керівників та обмін досвідом із закордонними колегами. Зокрема, під час візиту до США Володимир Зеленський уже домовився про те, що перші такі обміни досвідом можуть відбутися з американцями.

Андрій Єрмак також запропонував запровадити в межах Конгресу на загальнонаціональному рівні щорічну нагороду «Найефективніший міський голова» та «Найефективніший голова громади».