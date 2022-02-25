Конкретні кроки з боку ЄС щодо повноправного членства України підтримали б нашу державу в нинішніх складних умовах – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, Президент Республіки Польща Анджей Дуда та Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда під час зустрічі в Києві обговорили співпрацю трьох країн у межах міжнародних організацій.

Так, у спільній заяві, яку було підписано за результатами сьогоднішніх перемовин, лідери України, Польщі та Литви наголошують, що, «враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети».

Як наголосив Гітанас Наусєда, Україна продемонструвала значні зусилля в реформуванні та підтвердила непохитність своїх намірів приєднатися до Європейського Союзу.

Анджей Дуда зауважив, що Україна заслуговує отримати цей статус, і запевнив, що робитиме все можливе, щоб допомогти їй у цьому.

Володимир Зеленський подякував президентам Литви та Польщі за те, що ці держави були серед перших, хто визнав європейську перспективу України та уклав відповідні двосторонні декларації.

«Переконаний, що ми не маємо зупинятися на цьому. Саме конкретні кроки з боку ЄС, які демонстрували б рух України до повноправного членства, могли б суттєво підтримати Україну в нинішніх складних умовах. Ми про це багато говорили. Ми вважаємо, що сьогодні це дуже важливий сигнал для українського суспільства, для об’єднання нашої держави», – заявив Президент України під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з лідерами держав Люблінського трикутника в Києві.

Президенти України, Литви та Польщі також обговорили забезпечення повноцінної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ймовірній ескалації.

Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку польського головування в ОБСЄ з цього питання і подякував за оперативне скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ.

Президенти також обговорили подальші спільні кроки в межах регіональних форматів взаємодії – Люблінського трикутника, Бухарестської дев’ятки, ініціативи «Тримор’я» тощо.

«Наша сьогоднішня зустріч підтвердила – Литва та Польща стоять пліч-о-пліч з Україною. Високо цінуємо це, друзі», – резюмував Володимир Зеленський.