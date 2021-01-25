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Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України оголошує про початок прийому документів для участі в конкурсі

25 лютого 2021 року - 19:56

Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголошує про початок прийому документів для участі в конкурсі. Приймання документів здійснюватиметься з 1 березня до 30 березня 2021 року (включно).

На засіданні 25 лютого обрано голову конкурсної комісії – ним став професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.

Також конкурсна комісія затвердила текст оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України, з яким можна ознайомитися за цим посиланням.

Документи подаються до конкурсної комісії поштою або особисто за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 5 квітня 2021 року.

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