Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз – звернення Президента
Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз – звернення Президента

13 жовтня 2026 року - 19:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили російський удар балістикою по Києву і дипломатичні заходи, які можуть бути цього тижня у зв’язку із цим

14 жовтня 2026 року - 00:43

В Офісі Президента обговорили з міжнародними партнерами координацію гуманітарного реагування у зимовий період

13 жовтня 2026 року - 21:36

Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз – звернення Президента

13 жовтня 2026 року - 19:18

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили, як Росія реагує на заяву Президента Трампа про енергетичне припинення вогню новими атаками по Україні

12 жовтня 2026 року - 22:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним полеглих Героїв
Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним полеглих Героїв

9 жовтня 2026 року - 14:51

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили російський удар балістикою по Києву і дипломатичні заходи, які можуть бути цього тижня у зв’язку із цим

14 жовтня 2026 року - 00:43

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави поінформував про російський удар по Києву та відсутність попередження від партнерів щодо запуску балістики. Уже вдруге цього тижня Україна не була попереджена.

«Зараз триває рятувальна операція: внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, і пожежа охопила квартири з першого по восьмий поверх. Усі служби на місці, проводиться евакуація людей. Станом на зараз відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що було влучання також на території енергооб’єкта – однієї з основних електростанцій Києва. Україна розраховує на підтримку партнерів.

Лідери обговорили контакти зі Сполученими Штатами й дипломатичні події, які можуть бути на цьому тижні.

«Важливо, щоб світ чітко підтримував закінчення цієї війни та реальні деескалаційні кроки – справжні, які Росія дійсно робитиме, щоб її війна, її вбивства закінчились», – акцентував Глава держави.

Версія для друку