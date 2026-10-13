Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили російський удар балістикою по Києву і дипломатичні заходи, які можуть бути цього тижня у зв’язку із цим

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави поінформував про російський удар по Києву та відсутність попередження від партнерів щодо запуску балістики. Уже вдруге цього тижня Україна не була попереджена.

«Зараз триває рятувальна операція: внаслідок удару пошкоджений житловий будинок, і пожежа охопила квартири з першого по восьмий поверх. Усі служби на місці, проводиться евакуація людей. Станом на зараз відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що було влучання також на території енергооб’єкта – однієї з основних електростанцій Києва. Україна розраховує на підтримку партнерів.

Лідери обговорили контакти зі Сполученими Штатами й дипломатичні події, які можуть бути на цьому тижні.

«Важливо, щоб світ чітко підтримував закінчення цієї війни та реальні деескалаційні кроки – справжні, які Росія дійсно робитиме, щоб її війна, її вбивства закінчились», – акцентував Глава держави.