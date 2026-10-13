В Офісі Президента обговорили з міжнародними партнерами координацію гуманітарного реагування у зимовий період

За дорученням Президента України Володимира Зеленського під головуванням керівника Офісу Глави держави Кирила Буданова відбулася розширена нарада з питань гуманітарного реагування у зимовий період.

У нараді взяли участь: Прем’єр-міністр Сергій Корецький, секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, представники уряду, посольств країн-донорів та міжнародних гуманітарних організацій.

Ключова тема обговорення – посилення координації між владою, міжнародними донорами та гуманітарними організаціями.

Кирило Буданов наголосив, що важливо оперативно реагувати на непередбачувані ситуації, які можуть виникнути у зв’язку з російськими обстрілами.

«Я вас прошу почати обговорення у ваших країнах щодо формування резервного фонду. Щоб у разі потреби ви могли його оперативно спрямувати», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента додав, що ворог активізує дії, спрямовані на поглиблення гуманітарної кризи, тому важливо сформувати резервний фонд якомога швидше.

Прем’єр-міністр поінформував партнерів про реалізацію планів стійкості у регіонах та пріоритетні напрями, які потребують оперативного фінансування. Зокрема, це водо- та електропостачання. Сергій Корецький зазначив, що органи влади та міжнародні організації мають посилити співпрацю, щоб разом реагувати на виклики складного періоду в Україні.

Ірина Верещук наголосила, що росіяни намагатимуться спровокувати локальні гуманітарні кризи в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших великих містах України.

Вона також зазначила, що уряд, РНБО та Офіс Президента разом із міжнародними партнерами сформують спільне бачення імовірного масштабу та проявів гуманітарної кризи цієї зими й відповідні плани реагування.

Секретар РНБО Ігор Клименко наголосив, що органи влади й гуманітарні організації мають узгодити, які саме гуманітарні проєкти потребують першочергового фінансування, і, за можливості, перерозподілити кошти для їх оперативної реалізації.

Представники дипломатичних установ і міжнародних організацій зазначили, що готові координувати зусилля з органами влади для того, щоб визначати пріоритетні проєкти в гуманітарній сфері.

Учасники зустрічі домовилися продовжити тісний діалог для визначення ключових гуманітарних потреб України в зимовий період та обсягів їх фінансування.