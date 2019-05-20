Конституційний Суд не має жодних підстав для визнання неконституційним указу Президента про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів – Федір Веніславський

У Конституційного Суду України немає жодних правових підстав для визнання неконституційним Указу Президента № 303 від 21 травня 2019 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів». Про це під час брифінгу 10 червня заявив представник Глави держави у Конституційному Суді Федір Веніславський.

«Завтра у суді наша команда доведе, що указ Президента є конституційним, і я переконаний, що ми розіб’ємо будь-які доводи, надані опонентами. Наша позиція у КС буде чіткою та зрозумілою: ми доведемо, що коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» припинила своє існування 29 березня 2016 року, коли з неї остаточно вийшла фракція політичної партії Олега Ляшка. Пан Ляшко заявляв про вихід зі складу коаліції «Європейська Україна» багато разів, але у стенограмі пленарних засідань цей факт було зафіксовано 29 березня 2016 року», – підкреслив Федір Веніславський.

Він також нагадав, що в лютому того ж року з коаліції вийшли фракції БЮТ і «Самопоміч», після чого кількість народних депутатів у ній стала меншою, ніж вимагає Конституція України. За словами Федора Веніславського, відсутність коаліції в парламенті є очевидною, і цей факт не потребує особливого доведення.

«Беззаперечним є той факт, що станом на момент видання указу Президента 21 травня 2019 року нова коаліція депутатських фракцій у парламенті утворена не була, – констатував він. – Тобто Президент застосував своє право на основі цілком чітких, зрозумілих, прогнозованих правових підстав і достроково припинив повноваження ВР».

Крім того, Федір Веніславський зазначив, що під час розгляду подання у Конституційному Суді будуть надані докази, що коаліція не існувала не лише де-юре, а й фактично та не виконувала свої повноваження, закріплені Конституцією.

Представник президента у Конституційному Суді також нагадав, що указ про припинення повноважень парламенту Глава держави підписав після проведення консультацій з керівниками депутатських фракцій і груп та керівництвом ВР. Під час цієї зустрічі представники парламенту визнавали, що коаліція в парламенті відсутня понад два роки.

«Народні депутати України, лідери депутатських фракцій багато разів у своїх публічних виступах у парламенті, під стенограму пленарних засідань і в публічному просторі заявляли, що коаліція депутатських фракцій у ВР відсутня з 2016 року. Це стало основною підставою для видання президентського указу про дострокове припинення повноважень ВР», – наголосив Федір Веніславський.

Він ще раз підкреслив, що указ Президента виданий на підставі Конституції, яка дозволяє йому достроково припиняти повноваження Верховної Ради у визначених випадках. Також Федір Веніславський висловив переконання, що згаданий документ відповідає всім принципам правової визначеності.