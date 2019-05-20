Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Конституційний Суд підтвердив обґрунтованість указу Президента про розпуск Верховної Ради – Федір Веніславський

20 червня 2019 року - 19:05

Інвестуйте в Україну час, гроші, ідеї – Глава держави на зустрічі з бізнесом

20 червня 2019 року - 18:31

Короткостроковий пріоритет – це боротьба з контрабандою та рейдерством – Президент на зустрічі з представниками ділових кіл

20 червня 2019 року - 17:30

Володимир Зеленський закликав бізнес інвестувати у відновлення Донбасу

20 червня 2019 року - 17:28

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина
Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

18 червня 2019 року - 15:30

Перейти до всіх галерей

Конституційний Суд підтвердив обґрунтованість указу Президента про розпуск Верховної Ради – Федір Веніславський

20 червня 2019 року - 19:05

Представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський прокоментував рішення КС щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

«При підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний Суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції», – заявив він.

Представник Президента в КС додав, що Конституційний Суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права.

Таким чином, наголосив Федір Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента. Виборчий процес триває.

Версія для друку