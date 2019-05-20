Конституційний Суд підтвердив обґрунтованість указу Президента про розпуск Верховної Ради – Федір Веніславський

Представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський прокоментував рішення КС щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

«При підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний Суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції», – заявив він.

Представник Президента в КС додав, що Конституційний Суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права.

Таким чином, наголосив Федір Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента. Виборчий процес триває.