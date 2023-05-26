Координація домовленостей Президента України: в Офісі Глави держави відбулися переговори з делегацією Туреччини на чолі з радником Президента Ібрагімом Калином

За дорученням Президента України та з метою координації для виконання домовленостей, досягнутих Володимиром Зеленським під час закордонних візитів, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак разом з іншими представниками Офісу та уряду провів планову зустріч у форматі відеоконференції з турецькою делегацією на чолі з головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином. Переговори відбулися в межах співпраці України й Туреччини, особливо інтенсивної з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У зустрічі з української сторони також взяли участь: заступники керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, Ігор Жовква, Андрій Сибіга, голова Фонду державного майна України Рустем Умєров, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра оборони Денис Шарапов, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв та інші.

Під час переговорів турецька сторона запевнила у незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники скоординували наступні кроки щодо реалізації формули миру, представленої Президентом Володимиром Зеленським.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна вітатиме участь Туреччини в запланованому глобальному саміті, присвяченому реалізації формули миру, та в напрацюванні спільних кроків щодо подальшої імплементації українського мирного плану.

Крім того, сторони обговорили важливість подальшої співпраці задля продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Було також розглянуто можливості посилення безпекової взаємодії двох держав, сприяння Туреччини в розбудові діалогу України з країнами Глобального Півдня.

Додатково сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті й результати участі України на найвищому рівні у самітах «Групи семи» та Ліги арабських держав.

Керівник Офісу Президента назвав украй важливою системну взаємодію команд лідерів України й Туреччини, що забезпечує можливість постійного діалогу з найнагальніших питань.

«Весь час цієї жахливої війни ми бачимо, що ви справді наші друзі. Ми впевнені, що Україна переможе. Ми не забудемо допомогу Туреччини», – підсумував розмову Андрій Єрмак.