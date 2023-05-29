Координація домовленостей Президента України: відбулася відеозустріч із представниками політико-безпекового керівництва Польщі

За дорученням Президента України та з метою координації виконання домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Республіки Польща на початку квітня, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак разом з іншими членами команди Президента й уряду провів планову відеозустріч із державним секретарем, керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Марціном Пшидачем.

З української сторони у зустрічі також взяли участь: заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець, Ігор Жовква, Андрій Сибіга, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступники міністра оборони Олександр Поліщук і Володимир Гаврилов, перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олег Можний та інші.

З польської сторони долучилися: державний секретар, керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Яцек Сєвєра та міністр, член Ради міністрів Республіки Польща Міхал Дворчик.

Андрій Єрмак подякував за дієву підтримку з боку Президента й уряду Польщі у зміцненні оборонних спроможностей України. Він також відзначив важливість лідерської позиції Республіки Польща у просуванні євроатлантичних прагнень нашої держави.

Польську делегацію було поінформовано про поточні виклики, які стоять перед нашою країною через вторгнення РФ, про актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та громадян України. Українська сторона наголосила, що західні системи ППО є критично важливими для надійного захисту від ворожих атак із застосуванням балістичних ракет. Представники Офісу Президента й сил оборони України ґрунтовно обговорили з польською делегацією стан двосторонньої співпраці у сфері оборонної підтримки для Збройних Сил України.

Заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква окреслив очікування української сторони від саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні. Було відзначено, що Україна розраховує на узгодження союзниками чіткого алгоритму щодо руху нашої держави до НАТО.

Андрій Єрмак також деталізував бачення української сторони щодо гарантій безпеки для України на шляху до Альянсу й наголосив на важливості максимально амбітних і конкретних рішень саміту НАТО у Вільнюсі.

Під час зустрічі відбувся предметний обмін думками щодо подальших кроків з реалізації формули миру Президента України та підготовки до Глобального саміту миру. Польську сторону було ознайомлено з підсумками участі Володимира Зеленського в самітах Ліги арабських держав та «Групи семи».

«Україна ніколи не піде на жодні компроміси щодо своїх територій. Жодні переговори з РФ неможливі, поки вона не виведе свої війська з території України», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про подальшу тісну координацію та взаємодію між Україною й Польщею з метою посилення спроможностей нашої країни в захисті суверенітету й територіальної цілісності.