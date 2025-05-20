Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів – звернення Президента
Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів – звернення Президента

20 травня 2025 року - 19:30

Переглянути всі відео
ностанні новини

Координація кроків і відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Туском

21 травня 2025 року - 12:45

Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном підтримку української армії та оборонну співпрацю

20 травня 2025 року - 22:49

Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

20 травня 2025 року - 22:20

Володимир Зеленський: Ветеранський спорт, програми реабілітації та адаптації мають бути пріоритетом для держави

20 травня 2025 року - 21:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у форумі «Інновації та розвиток у спорті в умовах війни»
Участь Президента у форумі «Інновації та розвиток у спорті в умовах війни»

20 травня 2025 року - 21:44

Перейти до всіх галерей

Координація кроків і відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Туском

21 травня 2025 року - 12:45

Координація кроків і відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Ключові теми обговорення – президентські вибори в Польщі, координація наступних кроків із партнерами заради миру та відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС.

Глава держави поінформував про телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та європейськими лідерами й підготовку подальших кроків: можливість проведення наступної зустрічі з російською стороною, обмін полоненими 1000 на 1000 та запровадження сильних санкцій у відповідь на затягування війни з боку Росії. Володимир Зеленський відзначив схвалення 17-го пакета санкцій проти РФ і додав, що наступні санкційні рішення вже готуються.

Окремо йшлося про відкриття перших переговорних кластерів під час головування Польщі в ЄС. Президент наголосив, що зі свого боку Україна зробила все необхідне й це несправедливо, коли хтось один може заблокувати весь процес. Дональд Туск запевнив у тому, що докладатиме особистих зусиль для пошуку рішень, які допоможуть вийти із цієї ситуації та відкрити перші кластери.

Глава держави подякував Премʼєр-міністру Польщі за готовність допомогти та підтримку.

Версія для друку