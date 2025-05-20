Координація кроків і відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Туском

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Ключові теми обговорення – президентські вибори в Польщі, координація наступних кроків із партнерами заради миру та відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС.

Глава держави поінформував про телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та європейськими лідерами й підготовку подальших кроків: можливість проведення наступної зустрічі з російською стороною, обмін полоненими 1000 на 1000 та запровадження сильних санкцій у відповідь на затягування війни з боку Росії. Володимир Зеленський відзначив схвалення 17-го пакета санкцій проти РФ і додав, що наступні санкційні рішення вже готуються.

Окремо йшлося про відкриття перших переговорних кластерів під час головування Польщі в ЄС. Президент наголосив, що зі свого боку Україна зробила все необхідне й це несправедливо, коли хтось один може заблокувати весь процес. Дональд Туск запевнив у тому, що докладатиме особистих зусиль для пошуку рішень, які допоможуть вийти із цієї ситуації та відкрити перші кластери.

Глава держави подякував Премʼєр-міністру Польщі за готовність допомогти та підтримку.