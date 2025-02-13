Координація з НАТО та оборонна підтримка: Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Лідери обговорили координацію з країнами – членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до наближення справедливого й тривалого миру. Якщо не зупинити державу-агресорку зараз, пізніше вона може стати загрозою для будь-якої з країн НАТО.

Окремо Президент зазначив, що однією з умов закінчення війни мають бути надійні гарантії безпеки.

Володимир Зеленський також подякував за незмінну підтримку України та відзначив важливість проведених у Брюсселі засідань у форматі «Рамштайн» і Ради Україна – НАТО. Наша держава розраховує, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше.

Крім того, під час зустрічі обговорили оборонні потреби українських воїнів, зокрема в артилерії.