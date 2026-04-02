Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента
Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента

2 квітня 2026 року - 20:46

Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

5 квітня 2026 року - 18:15

Президент обговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм підтримку України та зусилля для досягнення достойного миру

4 квітня 2026 року - 20:42

Під час зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки та енергетики

4 квітня 2026 року - 19:32

Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога та сприяють обходу санкцій

4 квітня 2026 року - 10:00

Офіційний візит Президента України до Сирії
Офіційний візит Президента України до Сирії

5 квітня 2026 року - 18:23

Координація з партнерами для закінчення війни та спільна робота заради збільшення захисту життів: Президент України провів розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії

1 квітня 2026 року - 19:05

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери обговорили координацію з партнерами для закінчення війни, зокрема комунікацію з американською командою. Глава держави зазначив, що Україна запропонувала припинення вогню на час Великодніх свят і розраховує на підтримку Сполучених Штатів.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб дипломатія працювала, але з боку Росії ми не бачимо жодної готовності.

«Змінити їхній настрій може тільки тиск і рішучість партнерів та стійкість наших воїнів», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті, де українські позиції вже значно сильніші. Президент подякував усім, хто Україні в цьому допомагає.

Володимир Зеленський розповів про зустрічі на Близькому Сході та в регіоні Затоки і домовленості для збільшення захисту життів.

«Український досвід та експертизу треба масштабувати на всю Європу, це наша спільна гарантія безпеки. І ми готові працювати з європейськими партнерами для спільного захисту наших людей», – наголосив Президент.

