Коронавірус, виплати лікарям і місцеві вибори: звернення Президента України до громадян

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Розпочну з приємних новин – кожного дня кількість людей, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це – позитивна тенденція, яка додає оптимізму. Водночас, якщо хочемо все це зберегти – ми не повинні розслаблятись і маємо виходити з карантину дисципліновано та згідно з поетапним планом. Нагадаю, що перше пом’якшення карантину станеться вже за п’ять днів.

Далі будуть новини не дуже приємні. На щастя, неприємні вони не для всіх українців, а тільки для деяких голів обласних державних адміністрацій. Ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок нашим медикам, які протидіють коронавірусу. Проте в окремих регіонах є випадки, коли ці кошти виплачені не були. Я розумію, що це звернення можуть дивитись діти, і, на жаль, не можу сказати всіх слів, яких заслужили ці окремі чиновники.

Таке ставлення до українських лікарів є неприпустимим.

Усім головам ОДА доручаю найближчими днями повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні та кожному медичному працівнику щодо одержання ними заробітної плати та надбавок. У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА щонайменше будуть позбавлені зарплати, а можливо, і позбавлені своїх посад.

Далі декілька слів про політику, але теж, так би мовити, в контексті медицини. Річ у тому, що в окремих політичних партій активізувався вірус, який сидить у них останні 28 років. Цей вірус має назву «хитрозробленість».

Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар’єри для регіональних партій. Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю мешканців області «пролізти» в місцеві органи влади. Фактично – позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще.

Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України, і Президент є гарантом додержання цього права.

Тому ніяких «двох третин», «п’яти відсотків» чи інших «схем» не буде.

Це позиція і моя, і партії «Слуга Народу». А старим політикам можу сказати тільки одне. Якщо в якомусь регіоні нашої країни у вас немає підтримки, то змінювати потрібно свої вчинки, а не виборче законодавство.

Наостанок я хочу привітати наших мужніх українських піхотинців з професійним святом – Днем піхоти. Сьогодні також відзначається день Святого Юрія Змієборця – одного з покровителів нашого війська. Нехай він оберігає вас та допомагає долати всіх «гадюк».

А всім українцям традиційно бажаю здоров’я та 36,6.

Бережімо себе! Збережемо Україну!