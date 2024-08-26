Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз іще триває ліквідація наслідків російського удару. Загалом було більш ніж 120 ракет різних типів і більш ніж 100 «шахедів». Райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був повітряний простір Курської області, Бєлгородської, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря, територія нашого окупованого Криму. Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – до необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності. І фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності.

Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є й чергове поповнення обмінного фонду. Також Головком доповідав щодо ситуації на фронті на Донеччині – і окремо, і на Ставці: про Покровський напрямок – найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, також Торецький, Курахівський. Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату й командиру, кожному підрозділу, які роблять усе, щоб знищити якнайбільше ворожої сили. Були на Ставці сьогодні й усі необхідні доповіді щодо енергетики – стану системи зараз і можливості її відновити. Роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію із захисними спорудами на енергообʼєктах – щодо цього теж є кілька важливих рішень. Я дякую всім, хто справді вчасно виконує такі завдання заради нашої держави й наших людей!

І ще одне.

Провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, були також Генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України. Були доповіді щодо протидії колаборантам, стосовно кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України. Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину – доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань – усі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії.

Слава Україні!