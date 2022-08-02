Кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і відновлені міжнародні зв’язки стануть внеском у посилення України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів.

Наша мета зараз – щоб була регулярність: щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна – і ті, що завантажуються, і ті, що на підході до порту. Безперервність і регулярність – це потрібний принцип. Потрібний усім споживачам нашої агропродукції.

Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам зараз лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року.

Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік.

Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Так само, як вона вже робить із газом та нафтою. Росія створює дефіцит, грає на підвищення цін, а коли це провокує соціальні негаразди – вимагає політичних поступок. Це не повинно спрацювати з продовольством.

Звичайно, ми розуміємо, з ким маємо справу. І в Росії розуміють, що втрачають одну з можливостей тероризувати світ.

Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату. Подивимось, як працюватиме зернова ініціатива найближчими днями.

І я хочу, щоб це усвідомили всі в Україні – попри ту дезінформаційну кампанію щодо зернової ініціативи, яку поширюють вороги нашої держави... Кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і всі відновлені міжнародні зв’язки України стануть внеском у посилення нашої держави.

Говорив сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Звичайно, ключова тема – це оборонна підтримка нашої боротьби за свободу, це взаємодія, яку ми маємо посилювати постійно заради наших спільних інтересів.

Був у Києві сьогодні голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау – подякував йому за підтримку.

У переговорах і з паном Столтенбергом, і з паном Рау приділив особливу увагу питанню щодо наших військовополонених, які утримуються Росією. Зокрема, це стосується й російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом.

Що ще потрібно для цього? Хіба це не достатньо жорстокий і очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу були ухвалені відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом?

Звичайно, принципову відповідь на всі свої злочини окупанти отримують і на полі бою. У цьому контексті хочу сьогодні подякувати Президенту Сполучених Штатів Байдену і всьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки для України.

Слово «HIMARS» стало для нашої країни майже синонімом слова «справедливість», і українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам.

Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами...

І кожен українець повинен бути завжди вдячним нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів.

Але щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, буває, сумнівається щодо постачання.

Сьогодні я дякую також і цим людям – кожному й кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення у державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї.

Маємо й чергові рішення щодо посилення санкцій проти Росії за війну – Сполучені Штати й Канада розширили перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовані обмеження.

Це правильний шлях, і потрібно, щоб Євросоюз якнайшвидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти держави-терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями.

Увечері підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 167 воїнів Збройних Сил України, з них 32 – посмертно. Іншим указом нагороджені 16 розвідників, один із них – посмертно. Також – 122 співробітники Служби безпеки України, двоє – посмертно.

Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава всім, хто воює за незалежність!

Слава Україні!