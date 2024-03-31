Кожна історія наших воїнів, удостоєних звання Героя України, – це гордість нашої держави – Президент на врученні воїнам орденів «Золота Зірка» 

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» захисникам, яким присвоєно звання Героя України, та родинам загиблих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує традицію вдячності своїм найкращим воїнам, тим, хто відзначився найбільшою хоробрістю та героїзмом у боях заради України.

«Кожна історія наших воїнів, які удостоєні найвищого звання Героя, – це гордість нашої держави. І так буде завжди. Це люди, які проявили силу власної волі, щоб Україна була вільною», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що такі сміливі воїни – честь для держави. Він подякував батькам українських Героїв за виховання таких дітей.

«Я дякую всім вам за незалежність України. Я прошу завжди шанувати сміливість наших людей, які віддали своє життя заради нашої країни й народу. Хай завжди буде світлою їхня пам’ять», – зазначив Глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих за свободу й незалежність України.

Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» Героя України капітану Олександру Настенку, підрозділ якого здійснював наступальні дії на Донеччині. Під час боїв у листопаді 2023 року капітан першим дістався позицій противника та знищив ворога. Завдяки вмілим діям Олександра Настенка його підрозділ зайняв ворожі позиції.

Звання Героя України з врученням ордена удостоєний капітан Едуард Сабанін. Протягом березня – жовтня 2023 року підрозділ під його командуванням знищив і знешкодив 52 танки та іншу броньовану техніку окупантів. Під час боїв на Луганщині капітан зазнав важкого поранення, але попри це забезпечив евакуацію побратимів з-під обстрілу та надав першу допомогу пораненому бійцю.

«Золоту Зірку» Героя України з рук Президента одержав сержант Олег Федоров, який у складі бронегрупи брав участь у боях на Херсонщині. В результаті злагоджених дій було вибито російських окупантів із села Садки. У листопаді 2022 року бойова машина під командуванням Олега Федорова зайняла рубіж на березі Дніпра біля селища Козацького, відрізавши окупантам шляхи безпечного відходу.

Президент також передав орден «Золота Зірка» батьку полеглого Героя України лейтенанта Олега Буяла, який захищав Україну на Донеччині. Завдяки грамотним і рішучим діям Олега Буяла було звільнене від окупантів селище Новодонецьке. 13 червня 2023 року по позиціях його підрозділу ворог завдав масованого артилерійського удару, внаслідок якого Олег Буяло загинув.

«Золоту Зірку» отримали рідні молодшого сержанта Віталія Дереха, удостоєного звання Героя України посмертно. У травні 2022 року розрахунок ПТРК «Скіф» («Стугна-П») під командуванням молодшого сержанта знищив 15 одиниць техніки російських окупантів. Внаслідок ворожого удару 28 травня 2022 року Віталій Дерех загинув на бойовій позиції.

Глава держави передав «Золоту Зірку» Героя України рідним капітана Богдана Добробабенка. У 2022 році підрозділ під його командуванням зайняв передові позиції ворога на Херсонщині та забезпечив просування інших підрозділів. Завдяки його вмілим діям були деокуповані населені пункти Іванівка й Трифонівка. У жовтні 2022 року, під час звільнення П'ятихаток на Херсонщині, капітан знищив ворожий бронеавтомобіль і групу російської піхоти, але в бою потрапив під масований артобстріл і героїчно загинув.

Орден з рук Глави держави одержали рідні Героя України молодшого сержанта Олександра Кавуна, який брав участь у звільненні Куп'янська на Харківщині, а також Стельмахівки та Новоселівського на Луганщині. 13 травня 2023 року, під час масованого штурму з боку ворога, молодший сержант прибув на допомогу підрозділам, які вели бій, і попри щільний обстріл допоміг розчистити завали та надати першу медичну допомогу пораненим. Олександр Кавун зазнав контузії та уламкового поранення, проте відмовився від евакуації та продовжив виконання бойового завдання. Внаслідок вибуху артилерійської міни сержант дістав травму, несумісну з життям.

Президент передав «Золоту Зірку» родині полеглого Героя України капітана Богдана Калагурського, який воював за Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. В серпні 2022 року командир механізованої роти стримував ворожий штурм українських позицій у Миколаївській області, де зазнав смертельного поранення.

«Золоту Зірку» також отримала родина капітана Сергія Короля, якому присвоєно найвище звання посмертно. У 2023 році командир стрілецької роти брав участь у відбитті штурму на Харківщині. У бою, який тривав майже шість годин, капітан зазнав поранення та героїчно загинув.

Володимир Зеленський передав орден родині полеглого Героя України капітана Івана Кримського, який захищав державу з 2020 року. У травні 2022 року на Донеччині капітан разом з очолюваним підрозділом вступив у бій із ДРГ ворога, який оточив українську позицію, відтіснив противника та зміг евакуювати поранених. На жаль, того ж дня штурмова група потрапила під ворожий мінометний обстріл, у результаті чого Іван Кримський зазнав смертельних поранень.

Президент також передав орден родині полеглого Героя України штаб-старшини Михайла Максіяна, який неодноразово брав участь у відбитті штурмів ворога, а також у доправленні допомоги оборонцям Маріуполя та звільненні захоплених українських територій. Штаб-старшина загинув у січні 2023 року, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

Орден «Золота Зірка» отримала родина Героя України молодшого сержанта Олексія Миршавого, якому це звання присвоєне посмертно. У листопаді 2022 року, під час наступальних дій на Луганщині, він зазнав поранення, але продовжував вести бій і забезпечив відхід української групи. Молодший сержант вів вогонь по російських загарбниках, поки в нього не закінчився боєкомплект, і ціною власного життя не допустив прориву ворога.

Володимир Зеленський вручив найвищу державну нагороду родині полеглого Героя України капітана Віталія Невінського, який захищав Україну з 2017 року. Капітан неоднарозово знищував живу силу й техніку російських окупантів, але в грудні 2022 року, під час бойових дій, зазнав смертельного поранення.

Президент також передав орден «Золота Зірка» родині пілота тактичної авіації полковника Владислава Рикова, який удостоєний найвищого звання посмертно. З початку збройної агресії РФ він здійснив 385 бойових вильотів, знищив понад 80 російських танків та 65 броньованих машин, 18 пунктів управління та понад 1300 російських військових. Полковник загинув у лютому 2024 року на Донеччині внаслідок ураження його літака ворожою ракетою.

«Золоту Зірку» з рук Глави держави одержала родина молодшого сержанта Олександра Романова. У 2022 році на Харківщині група під його командуванням забезпечила деблокування одного з підрозділів Національної гвардії України, але не змогла вчасно відійти через переважальні сили противника. Молодший сержант зазнав поранення, але залишився прикривати відхід групи до останнього набою та подиху.

Орден з рук Президента також отримала родина полеглого Героя України лейтенанта Дениса Самофала, який із середини березня 2022 року брав участь у бойових діях на Донбасі та на Херсонщині, успішно знищував живу силу та техніку окупантів. У квітні, під час оборони Кремінної, зазнав поранення в ногу, проте уже в жовтні був залучений до успішного наступу на Херсонському напрямку, керував підрозділом під час штурму ворожих позицій. Загинув 15 жовтня 2022 року в районі Нової Кам’янки під час російського танкового обстрілу.

Глава держави вручив «Золоту Зірку» членам родини полеглого в боях за Україну старшого солдата Дмитра Шпака, який у червні 2022 року брав активну участь в обороні Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області. Згодом мужньо виконував спеціальні бойові завдання в Запорізькій області. Неодноразово з ризиком для життя брав участь у вогневих нальотах на катерах в акваторії Каховського водосховища на прибережні позиції противника. В листопаді 2022 року, під час однієї з таких операцій, група вступила в бій із переважальними силами противника. Забезпечуючи вогневе прикриття відходу групи, Дмитро Шпак зазнав смертельного кульового поранення.

«Золоту Зірку» отримали також батьки молодшого сержанта Артема Сауха, який восени 2022 року у складі штурмового підрозділу успішно виконував бойові завдання в Майорському Донецької області, а з грудня мужньо брав участь в обороні Бахмута. У березні 2023 року, рятуючи важкопораненого побратима під щільним мінометним вогнем противника, зазнав фатального осколкового поранення.

Удостоєний звання Героя України посмертно полковник Національної гвардії Андрій Приймаченко, який у квітні 2022 року відзначився мужніми та героїчними діями в запеклих боях на Ізюмському напрямку. Минулого року воював в Авдіївці, поблизу населеного пункту Веселе на Донеччині та поблизу Вугледара. У жовтні група під керівництвом Андрія Приймаченка знищила два російські бронеавтомобілі разом з екіпажами, але під час ворожого артилерійського обстрілу полковник загинув.

Отримали «Золоту Зірку» також рідні підполковника Нацгвардії Ігоря Демчука, який посмертно удостоєний звання Героя України. У кінці березня 2022 року він брав участь у звільненні села Ягідного на Чернігівщині. Група під його керівництвом захопила два ворожих танки Т-72, які згодом були передані Збройним Силам України. Підполковник також воював у районі Сєвєродонецька, Вугледара, Урожайного, знищив багато ворожої техніки та солдатів. У серпні 2023 року, під час бою, російські загарбники відкрили по позиціях нацгвардійців артилерійський вогонь, комбінований з ударом авіації, Ігор Демчук загинув від ворожої авіабомби.