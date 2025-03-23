Кожна ніч зараз – це масштабні російські атаки дронами, під сотню «шахедів» щоразу – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Передусім – вдячність нашим захисникам неба. Кожна ніч зараз – це масштабні російські атаки дронами. Під сотню «шахедів» щоразу. Багато збиттів. Тільки сьогодні на ранок збитих дронів – 97 за ніч. Мобільні вогневі групи, РЕБ, розрахунки ППО – дякую вам. На жаль, є і влучання. Треба значно більше ефективності нашому захисту неба. І розбудова ефективного нашого повітряного щита не буде припинятись. Я хочу подякувати сьогодні всім нашим партнерам, які нам допомагають у цьому. Але потрібно більше систем ППО, більше відповідної амуніції для збиття дронів. Ми говоримо про це з усіма партнерами. Сьогодні вночі в Києві, на жаль, три людини загинули через російські дрони. Батько з донькою – п’ять років було дитині. Російський удар напередодні в Запоріжжі забрав життя цілої родини – мама, тато, донька. Мої співчуття всім рідним та близьким. І потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джидді, абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня – наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим – він мені доповів про зустріч, про перебіг перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати.

І хочу також сьогодні відзначити наших воїнів – усіх наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок у Силах оборони та безпеки України, в оборонній промисловості нашої держави, усіх наших волонтерів та кожного, хто працює на українську стійкість. Всіх наших людей, завдяки яким позиції України мають силу. Дякую вам! А особливо – воїни 72-ї окремої механізованої бригади, молодці! П’ятдесят дев’ята окрема штурмова бригада безпілотних сил. Вчора я мав нагоду подякувати цій бригаді особисто на Донеччині, сьогодні – знову за результати в боях. Дякую! Дякую 152-й окремій механізованій бригаді – дуже дякую вам, воїни! Воїни 3-ї окремої штурмової бригади – дякую вам за успішні дії при звільненні села Надія в Луганській області. Наші люди щодня доводять, що Україна заслуговує на повагу, заслуговує на ставлення нашої держави на рівних і заслуговує на достойний мир. Пишаюся нашими людьми! Дякую всім у світі, всім, хто підтримує Україну!

Слава Україні!