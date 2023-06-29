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Кожна війна закінчується миром, але цей мир має бути на справедливих для нас умовах – Андрій Єрмак у програмі Amanpour щодо Формули миру Президента України

28 червня 2023 року - 11:59

Кожна війна закінчується миром, але цей мир має бути на справедливих для нас умовах – Андрій Єрмак у програмі Amanpour щодо Формули миру Президента України

Українська формула миру – це комплексний набір рішень, впровадження яких дозволить досягнути стійкого та справедливого миру в Україні, а також створити засади для безпеки в усьому світі, що базуються на принципах Статуту ООН та міжнародного права. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав під час участі в програмі Amanpour на телеканалі CNN.

Спілкуючись із провідною міжнародною ведучою телеканалу Крістіан Аманпур, Андрій Єрмак розповів про деталі зустрічей, які українська делегація провела днями у Копенгагені з радниками з питань національної безпеки та політичними радниками лідерів Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії щодо імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Ми говорили про майбутнє. Ми говорили про мир, про принципи ООН. Це була дуже важлива й успішна зустріч. І я очікую на продовження цих консультацій», – зазначив він.

Андрій Єрмак акцентував, що українська сторона наголосила на тому, що подібні консультації мають відбуватися на базі Формули миру Президента Зеленського. При цьому Україна готова до обговорень її пунктів з усіма державами, які поважають суверенітет та територіальну цілісність нашої країни, принципи ООН та міжнародного права, на яких базується Українська формула миру.

За його словами, учасники зустрічі позитивно відзначили такий формат консультацій і домовилися продовжити цю роботу для подальшого опрацювання питання щодо проведення Глобального саміту миру в майбутньому.

Також Андрій Єрмак висловив позицію України стосовно очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі, що проходитиме 11-12 липня. Зокрема, керівник Офісу Президента зазначив, що Україна прагне отримати чіткий сигнал щодо свого майбутнього членства в Альянсі, а також проміжні гарантії безпеки до моменту вступу в Альянс, які допоможуть продовжувати боротьбу з російською агресією та убезпечать від повторення подібних вторгнень у майбутньому.

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