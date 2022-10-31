Крапку в цій війні після військових, після політиків поставлять юристи – звернення Президента України до учасників зустрічі, організованої Міжнародною асоціацією юристів (IBA)

Пані та панове! Шановні захисники закону й людських прав!

Я вітаю всіх вас, учасників зустрічі International Bar Association, і дякую за вашу увагу до української боротьби за свободу.

Цьогоріч ваша асоціація відзначила 75 років з дня заснування. Це було 17 лютого – за тиждень до страшного російського вторгнення в Україну, яке підважує багаторічні досягнення людства в захисті міжнародного правопорядку та миру.

Ця війна, що триває в Україні, вже давно має відлуння в усіх інших частинах світу.

Десь – хвилі біженців. Десь – загроза масштабного голоду через спровоковану саме Росією штучну продовольчу кризу. Десь – жорстока криза вартості життя, яка заганяє мільйони людей у злидні та знищує добробут середнього класу навіть там, куди Росія не може дотягнутися своєю агресією.

А десь – найжорсткіші речі з усіх, які тільки можливі. Це відбувається в Україні. Артилерійські обстріли наших міст – сотні українських міст зруйновані, десятки повністю спалені. Постійний ракетний і бомбовий терор. Іранські ударні дрони, які Росія використовує проти нашої інфраструктури.

Мільйони українців зазнали втрат від цієї війни, яку розв’язала Росія: втратили близьких, друзів, свій дім. Як мінімум десятки тисяч українців уже вбиті.

Звичайно, ми робимо все, щоб захистити наших людей і якнайшвидше вигнати російських окупантів з української землі. Ми робимо все, щоб повернути свободу всім українцям в усіх куточках нашої країни. І я вірю, що ми це зробимо завдяки нашим героїчним захисникам і захисницям, завдяки всім, хто воює й працює для перемоги України.

Дуже потужну допомогу надають наші партнери, і я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки за лідерство у глобальній коаліції, що сформована цьогоріч для захисту України та свободи.

Але я хочу звернути увагу на те, що крапку в цій війні – після військових, після політиків – поставлять юристи. Саме юристи.

Ті, хто забезпечить притягнення до відповідальності всіх винних у терорі й відшкодування всіх завданих Росією збитків за рахунок активів самої держави-агресора.

Саме така справедливість має стати фіналом того зла, яке принесла Росія.

За кожною з 4,5 тисячі російських ракет є нелюди, які винні у смертях і втратах, які були спричинені цими ракетами. За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, які винні у цих убивствах. За кожним проявом російської агресії є ті, хто спланував її, організував її, виправдовував її і заважав завершити її.

Ми вже почали роботу для створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Цей трибунал буде. Ми вже співпрацюємо зі Сполученими Штатами, з європейськими країнами, з Міжнародним кримінальним судом, щоб покарати всіх російських убивць і катів.

Ми вже почали створення компенсаційного механізму, який забезпечить конфіскацію та спрямування російських активів для відшкодування збитків, які завдані цією війною.

І я запрошую вас долучитися до цієї роботи!

Це можливість для кожного з вас максимально конкретно допомогти людям, які стали невинними жертвами війни. Це шанс для кожного з вас стати частиною глобальних зусиль багатьох поколінь з утвердження сили міжнародного права.

Можливо, прямо зараз у цьому залі серед вас є ті, чиї імена невдовзі будуть вписані у світову історію захисту свободи й правопорядку – для всіх людей, для всіх країн, на всі часи.

Я дякую вам за вже розпочату співпрацю вашої асоціації з українським Офісом Генерального прокурора та за ваші ініціативи, які допомагають нам боротися за справедливість для всіх жертв цієї російської терористичної війни.

Я прошу вас і надалі бути активними!

Разом ми можемо довести, що право діє, що закон працює, що кожен воєнний злочин буде розслідуваний, а кожен воєнний злочинець буде притягнутий до відповідальності.

Дякую вам за увагу! Хай живе свобода і хай переможе справедливість!

Слава Україні!