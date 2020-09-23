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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Країни світу повинні вийти з коронакризи більш сильними та підготовленими – Президент України

23 вересня 2020 року - 22:43

Країни світу повинні разом долати економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу, й Україна готова зробити свій внесок у забезпечення продовольчої безпеки людства. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«COVID-19 показав, що глобальний світ – це не тільки світ без кордонів. Це і глобальна відповідальність, коли до протидії спільним загрозам має бути залучено не сім, не 20, а щонайменше 193 країни», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що країни світу повинні вийти з нинішньої кризи більш сильними та підготовленими.

«Це іспит для всіх держав. Гонитва за доступ до обмежених ресурсів лише поглибить проблеми. Ми потребуємо щирості в діалозі та дієвої солідарності, бо саме в цьому полягає цінність багатосторонності», – сказав Президент.

Глава держави зауважив, що світ має разом долати найсерйознішу економічну кризу останніх років, адже в окремих країнах прогнозуються двозначні цифри падіння ВВП.

«Це не просто статистика, цікава лише вузькому колу експертів. Це – зниження якості життя мільярдів людей, зростання загрози голоду для мільйонів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова зробити свій внесок у забезпечення, зокрема, продовольчої безпеки людства.

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