Кримська платформа справді збільшує українську силу в усіх сенсах – Президент

До четвертого саміту міжнародної Кримської платформи приєдналися понад 60 учасників. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, прем'єр-міністрами Хорватії та Латвії Андреєм Пленковичем та Евікою Сілінею.

Глава держави зауважив, що завдяки Кримській платформі вдалося повернути й зміцнити увагу світу до російської окупації українського Криму.

«Ми зараз, зокрема, завдяки Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме – до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і зрештою – надійний мир для всієї нашої землі, для всіх наших людей», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам, які дієво допомагають протистояти російській агресії та наближати справжній мир.

«Кримська платформа справді збільшує українську силу в усіх сенсах, і зокрема в дипломатичній площині. Росія повинна бачити й точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення справедливості», – сказав Глава держави.

Гітанас Наусєда наголосив, що Литва ніколи не визнає окупації українських територій і завжди вимагатиме, щоб Росія відвела свої війська.

«Ми також підтримуємо створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування осіб, відповідальних за злочин агресії», – заявив Президент Литви.

Андрей Пленкович запевнив у подальшій підтримці України, зокрема в допомозі енергетичному сектору, розмінуванні, лікуванні військових та відпочинку українських дітей.

«І, звичайно, те, що мало хто з інших країн може вам надати, а саме – досвід наших державних прокурорів, наших суддів, наших спеціалізованих поліцейських підрозділів у розслідуванні воєнних злочинів», – сказав він.

Прем’єр-міністерка Латвії зауважила, що всі іноземні лідери приїхали особисто взяти участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи, щоб підтвердити: Крим – це Україна, а Росія програє цю війну.

Евіка Сіліня також оголосила про вже третій пакет військової допомоги з початку цього року. До нього, зокрема, увійдуть бронемашини та безпілотники.

«Ми глибоко переконані, що майбутнє України – у справедливому мирі, безпеці та процвітанні серед інших союзників і партнерів у євроатлантичній спільноті», – підсумувала вона.