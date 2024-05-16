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Критично потребуємо посилення ППО та якнайшвидшого постачання військової допомоги від країн – членів НАТО – Ігор Жовква

17 травня 2024 року - 19:06

Критично потребуємо посилення ППО та якнайшвидшого постачання військової допомоги від країн – членів НАТО – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із заступницею Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доа Безансено.

Ігор Жовква поінформував про безпекову ситуацію в Україні, зокрема щодо наступу російських окупантів на Харківщині та посилення ракетних ударів з боку держави-агресорки РФ.

«Україна й українська армія вже понад два роки забезпечує захист східного флангу НАТО. Критично потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони та якнайшвидшого постачання необхідної військової допомоги з боку країн-членів», – зазначив Ігор Жовква.

Під час зустрічі також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні. Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що для України важливо, аби на заході ухвалили сильні рішення про рух нашої країни до членства в Альянсі.

Окремо Ігор Жовква розповів про укладення двосторонніх угод із країнами-партнерами, які мають гарантувати комплексну безпеку України до моменту набуття нею членства в НАТО. Такі документи наша країна вже підписала з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

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