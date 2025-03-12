Кроки для досягнення справедливого миру та зміцнення України: Президент зустрівся з лідеркою нідерландської Народної партії за свободу та демократію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідеркою Народної партії за свободу і демократію, членом Палати представників Королівства Нідерланди Ділан Єшілгьоз-Зегеріус.

Глава держави зазначив, що український народ дуже цінує вагому підтримку з боку Нідерландів.

«Ми дуже вдячні вашій країні за підтримку із самого початку цієї війни. Ми також дякуємо вашому Прем’єр-міністру. В нас було багато зустрічей протягом останніх тижнів. І ваші рішення в парламенті були дуже значними й дуже важливими для нас. Це велика підтримка України. Крім того, я вдячний усій вашій команді, уряду і, звичайно, усім парламентарям», – сказав Президент.

Окремо Глава держави відзначив зусилля Ділан Єшілгьоз-Зегеріус на посаді міністерки юстиції та безпеки Нідерландів щодо допомоги українським громадянам, які були змушені виїхати з України через російську агресію, а також щодо притягнення Росії до відповідальності та розслідування збиття літака рейсу МН17.

Головна тема зустрічі – кроки для досягнення справедливого й тривалого миру. Україна розраховує на участь Нідерландів у формуванні єдиної європейської позиції.

Президент поінформував про результати зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. Наша держава підтримала пропозицію Сполучених Штатів щодо встановлення 30-денного режиму тиші. Тепер свою готовність припинити війну має показати Росія.

Окремо Володимир Зеленський наголосив на тому, що за столом майбутніх переговорів Україна має виступати з позиції сили, і саме тому таким важливим є продовження оборонної допомоги. Ішлося про постачання літаків F-16, дронів, боєприпасів та інвестиції у розвиток українського виробництва зброї.

Лідерка Народної партії за свободу і демократію запевнила в повній підтримці України та відзначила стійкість усіх українців і українок, які захищають європейські цінності в боротьбі з агресором.

«Ви боретеся не лише за свою свободу, за свій мир, а й за решту Європи, зокрема за Нідерланди», – зазначила Ділан Єшілгьоз-Зегеріус.