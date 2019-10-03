Культура, наука та спорт можуть сприяти не лише популяризації України, а й її об’єднанню – Президент

Президент Володимир Зеленський переконаний, що діячі української культури, науки та спорту своїми здобутками можуть сприяти не лише популяризації України у світі, а й єднанню всіх українців, незалежно від місця їхнього проживання. Під час зустрічі з представниками згаданих галузей, що відбулася в Офісі Президента, Глава держави закликав їх спільно працювати для цієї мети.

У зустрічі взяли участь, зокрема, діячі театрального та художнього мистецтва, представники спорту, книговидання, кіно та шоу-бізнесу, а також народні депутати, котрі працюють у профільних комітетах Верховної Ради, та міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

«Для нас дуже важливо, щоб ми з вами були єдиною командою. Якщо ми зрозуміємо, що пливемо в одному човні і хочемо пливти вперед, а не назад, то, я думаю, ми багато чого зможемо», – сказав Володимир Зеленський, відкриваючи зустріч.

Президент зазначив, що підтримка української культури є складовою інформаційної політики, спрямованої на ментальне єднання й повернення українців, які нині проживають на тимчасово окупованих територіях.

«Найголовніше – одна велика ідея: не за допомогою зброї, а шляхом дипломатії перемогти у цій війні. І саме тут, у цій битві, у дипломатії, і є велике завдання всіх діячів культури», – підкреслив Глава держави, зауваживши, що представникам культури люди вірять більше, ніж політикам.

Він наголосив, що готовий до діалогу з присутніми щодо проблемних питань у їхніх галузях для пошуку шляхів їхнього вирішення, розвитку культурної сфери та досягнення мети з єднання суспільства.

«Є проблеми у театрі, спорті, науці. Але ми хочемо говорити про ці проблеми, хочемо допомогти. Ви озвучуєте – а ми знаходимо менеджмент, який готовий вирішувати ці проблеми», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що робитиме все для досягнення цієї мети та встановлення миру в Україні. «Ми живемо в Україні і робитимемо все для того, щоб повернути території, повернути людей, перш за все ментально», – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що також потрібно формувати проукраїнську ментальність у тих, хто живе на підконтрольних Україні територіях.

«Є різні люди в Україні, і наша місія – щоб ми жили в одному просторі, незалежно від мови, національності, релігії», – сказав Володимир Зеленський.

«І це можливо зробити тільки з вами, тому що культура, наука, спорт – це завжди дуже великі перемоги, які люди відчувають незалежно від того, де живуть, – навіть ті люди, котрі з якихось причин не змогли виїхати з окупованих територій», – додав він.

Як приклад Президент навів спортивні перемоги, які викликають гордість та єднають усіх українців.

Володимир Зеленський також висловився за те, щоб вітчизняна культура, зокрема кіновиробництво, була спрямована на формування іміджу України як демократичної, вільної, позитивної країни. «Це має бути і в піснях, і в театрі, і в кіно, й у спорті. Цей настрій у цілому ми хочемо передати», – сказав він.

Президент нагадав про підготовку проектів-«магнітів» у різних регіонах України. «Частина з них буде представлена на інвестиційному форумі в Маріуполі, який ми проведемо в кінці жовтня. У кожному місті, області ми будуємо якийсь «магніт» для туризму, фанів спорту, бізнесу. ІТ-кластери, великі сучасні музеї – багато цікавих проектів по всій країні», – зауважив Володимир Зеленський.

Зі свого боку міністр культури, молоді та спорту України погодився, що в багатьох галузях, якими опікується міністерство, є проблеми, але відомство має на меті змінити підходи, зокрема до їхнього фінансування. «У нас багато людей прийшло з бізнесу, і ми побачили те, що велика кількість коштів витрачається неефективно. І наше завдання зараз – підвищити ефективність, збільшуючи кількість культурних послуг. Це те, що ми будемо робити», – сказав Володимир Бородянський.

Він також розповів, що міністерство планує використати для популяризації України та спорту Олімпіаду 2020 року.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання авторського права, фінансування кіновиробництва, розвитку музеїв, бібліотек, мистецтва, спорту та книговидання.