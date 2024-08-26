Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України у війні – Володимир Зеленський

Операція в Курській області – один із пунктів плану перемоги України у війні. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

За словами Глави держави, операція в Курській області зупинила окупацію Харківщини, зірвала намір Росії створити так звані буферні зони в цьому та інших прикордонних регіонах.

«Розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в їхніх планах. Курська операція розв’язала питання не окупації Сумщини та не окупації Чернігівщини. Крім того, розбила велику кількість військ, серйозне угруповання», – сказав він.

Президент також зауважив, що ця операція не має зв’язку із жодним із пунктів Формули миру, але пов’язана з другим Самітом миру. Вона є одним із пунктів плану перемоги України у війні.

Володимир Зеленський повідомив, що спершу має намір представити цей план у вересні Президенту США Джозефу Байдену.

«Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні», – додав Глава держави.

Володимир Зеленський також має намір ознайомити з цим планом обох кандидатів на посаду Президента США – Камалу Гарріс і Дональда Трампа. Адже важливо, щоб він був реалізований за будь-якого результату виборів у Сполучених Штатах.