Легалізація грального бізнесу дозволить побудувати нові готелі та прибрати «гральну історію» з вулиць – Президент

Законопроект про легалізацію грального бізнесу дозволить створити можливості для розвитку готельного бізнесу в Україні та прибрати з вулиць незаконні гральні заклади, підкреслив Президент України Володимир Зеленський.

«Ми зменшимо кількість людей, які витрачають свої останні гроші. Це переважно прості люди. Перший етап – казино у п’ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого продаватиметься ліцензія», – зазначив Глава держави під час прес-марафону.

Володимир Зеленський наголосив, що готелі, у яких розташуються казино, повинні мати 200 номерів (у Києві) та 150 номерів (у регіонах країни).

«У нас на ринку є п’ятизіркові готелі, але вони дуже маленькі. Поки що немає можливостей зробити казино. Нам потрібен тест, як люди боротимуться за ці ліцензії. Ми хочемо, щоб будували готелі», – пояснив Президент.

Він зазначив, що сьогодні люди залишають свої останні гроші у нелегальних гральних закладах. «Ми хочемо прибрати з вулиць усю «гральну історію», – наголосив Володимир Зеленський.

У відповідному законопроекті, як пояснив Глава держави, будуть зазначені умови розміщення гральних автоматів у готелях, кількість номерів тощо.

Кошти від грального бізнесу, за словами Президента, спрямовуватимуть на потреби освіти, медицини та спорту. «Наприклад, нам потрібно цього року будувати у школах спортивні майданчики й басейни. Давайте всі ці гроші за ліцензію (на гральний бізнес. – Ред. ) віддамо на спорт», – сказав Володимир Зеленський.