Легковажність щодо засобів захисту від коронавірусу несе великі загрози – Президент

В Україні вже третій день поспіль зростає кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

В уряді наголошують: якщо така тенденція зберігатиметься й надалі, то пом’якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

«Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя та безпекою – складно. Невидима небезпека – найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих», – наголосив Володимир Зеленський.

Уряд усе ще йде за обраним планом пом’якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений.

Водночас у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.