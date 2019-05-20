Леонід Кучма очолив українську делегацію Тристоронньої контактної групи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Глава держави представив очільника української делегації групи – Президента України в 1994-2005 роках Леоніда Кучму. Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках. За цей час у Донецькій і Луганській областях вдалося зупинити повномасштабні бойові дії, повернути з полону понад 3 тисячі українських військових і цивільних, почати відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу.

Учасники зустрічі обговорили перспективи активізації переговорного процесу та необхідні кроки для цього.

«Ми обмінялися думками, що в першу чергу треба робити. Проблема безпеки – одне з головних питань», – сказав Леонід Кучма. За його словами, вже є пропозиції, які можуть допомогти активізувати Мінський процес.

Керівник української делегації Тристоронньої контактної групи також зазначив, що є питання, що потребують законодавчого врегулювання з боку України. Крім того, Леонід Кучма зауважив, що ініціюватиметься припинення бойових дій на час жнив.

У зустрічі взяли участь, зокрема, секретар РНБО Олександр Данилюк, начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, заступник Глави Адміністрації Президента Володимир Пристайко, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, дипломат Олександр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, очільниця громадської організації «Український інститут з прав людини» Валерія Лутковська.

Довідка. Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.