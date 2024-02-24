Лише запрошення України до НАТО дасть Європі та світу реальні шанси повернутися до справжньої безпеки – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що лише запрошення України до членства в НАТО, яке наша країна прагне отримати на 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні влітку 2024 року, дасть Європі та світу реальні шанси відновити безпеку, яка сьогодні під загрозою через агресивну політику Росії.

Про це він заявив під час спеціальної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, присвяченої другій річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У заході також узяли участь: колишній Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, мислителі, політики, експерти та громадські активісти. Модерував зустріч голова наглядової ради YES, Президент Польщі у 1995–2005 роках Александр Квасневський.

Під час спілкування з учасниками Андрій Єрмак зазначив, що Україна вдячна всім націям, які об’єдналися навколо її підтримки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Наша боротьба й ця підтримка показали, що більшість людей у світі на боці добра. Ми бачимо, що ця підтримка залишається на дуже високому рівні, і її важливо зберегти», – сказав він.

Однією з головних тем обговорення була перспектива отримання Україною запрошення розпочати переговори щодо членства в НАТО на саміті у Вашингтоні влітку поточного року.

Андрій Єрмак наголосив, що лише запрошення для України буде справді сильним рішенням ювілейного саміту Альянсу.

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що для просування цього питання була, зокрема, створена Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої є Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Очільник Офісу Глави держави зауважив: для українців аргументи, що вступ України до НАТО може призвести до ще більшої ескалації, мають дивний вигляд, оскільки наша країна вже два роки живе в умовах жахливої повномасштабної війни.

«Ненадання Україні запрошення на Вашингтонському саміті, ми вважаємо, справді може дати поштовх новій ескалації – на Близькому Сході, в інших регіонах нашої планети. Тільки запрошення та справжні конкретні кроки до повноцінного членства України дадуть реальні шанси світу, Європі повернутися до безпеки», – наголосив він.

Зі свого боку Борис Джонсон, який увійшов до складу зазначеної робочої групи, також висловив переконання, що на саміті НАТО влітку цього року Україна має отримати запрошення розпочати переговори щодо членства в Альянсі.

«І потрібно перестати використовувати аргумент про ескалацію. Шлях запобігти ескалації – це дати набагато більше для захисту України», – зазначив колишній Прем’єр-міністр Великої Британії.